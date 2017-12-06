Fenerbahçe'nin konuğu Knack Roeselare
Sarı-lacivertli erkek voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Belçika ekibi ile karşılaşacak
06.12.2017 10:00:12
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Belçika'nın Knack Roeselare ekibini konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertli takımın grubunda Knack Roeselare'nin yanı sıra İtalyan ekipleri Cucine Lube ve Sir Colussi Sicoma bulunuyor.