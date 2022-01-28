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Fenerbahçe'nin ilk transferi Konan!

Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın talimatları doğrultusunda ilerleyen sarı lacivertliler, ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Bir süredir Kanarya'nın gündeminde olan Ghislain Konan, çubuklu formayı giymeye çok yakın.

Fenerbahçe'nin ilk transferi Konan!
28.01.2022 21:57:41
Fenerbahçe'nin ilk transferi Konan!

Fenerbahçe devre arasında ilk transferini gerçekleştirmek üzere... Sarı-lacivertlilerin, uzun süredir peşinde olduğu Fildişi Sahilli sol bekin kulübü Reims ile 1.5 milyon euro'ya el sıkıştığı belirtildi.

 
 
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Fenerbahçe'nin ilk transferi Konan!

Fotomaç'ın haberine göre; oyuncu ile görüşmeler devam ederken mutlu sonun yakın olduğu ifade ediliyor. Anlaşma sağlanırsa Konan, İstanbul'a davet edilecek.

 
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Fenerbahçe'nin ilk transferi Konan!

Öte yandan Konan, Fildişi Sahili'nin Mısır'a penaltılarla elenmesiyle Afrika Kupası defterini kapattı. 26 yaşındaki sol bek bu sezon Reims formasıyla Ligue 1'de 17 maça çıkarken 1 gol+2 asistlik katkı sağladı.

 
 
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Fenerbahçe'nin ilk transferi Konan!

Konan daha çok uzun top atan, ön tarafa çıkıp orta yapmak yerine kilit pas deneyen bir sol bek olarak dikkat çekiyor.

 
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Fenerbahçe'nin ilk transferi Konan!

Başarılı futbolcu maç başına yüzde 77.9 pas isabeti ile oynarken, 0.6 orta, 1.8 uzun top, 0.8 şut, 1.1 kilit pas, 1.5 adam geçme, 1.1 top kesme, 1.4 top çalma ve 1.15 uzaklaştırma istatistiklerine sahip.

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