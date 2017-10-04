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Fenerbahçe kupasını aldı

Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası şampiyonu Banvit, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi

Fenerbahçe kupasını aldı
04.10.2017 23:46:22
Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası şampiyonu Banvit, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Fenerbahçe, Banvit'i 75-64 mağlup ederek Kupanın sahibi oldu.

Sarı-lacivertliler, Banvit'i mağlup ederek 7. kez kupayı müzesine götürdü. Mücadele sonrası Fenerbahçe'ye şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Kaptan Melih Mahmutoğlu'nun kupayı kaldırmasıyla salonda büyük coşku yaşandı. Maçın en değerli oyuncusu da Luigi Datome oldu. Karşılaşmada 14 sayıyla oynayan Datome'nin ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan verdi. Ardından oyuncular, taraftarlarla birlikte şampiyonluğu kutladı.

AHMET DUVERİOĞLU: "BU ATMOSFERİ ÖZLEMİŞTİK"

Maç sonunda, maç değerlendirmesi yapan Fenerbahçe Doğuş oyuncusu Ahmet Duverioğlu, "Öncelikle ben seyirciye teşekkür etmek istiyorum. Bu atmosferi özlemiştik. Bizim için sezona kupayla başlamak çok önemliydi. Önümüzde uzun bir sezon var. Daha kaldıracağımız çok kupa var. Şimdi Lige ve Euroleague odaklanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Barış Hersek: "Cumhurbaşkanlığı Kupası büyük Fenerbahçe ailemize hayırlı olsun"

"Çok mutluyum" diyerek maç değerlendirmesi yapan Fenerbahçe Doğuş oyuncusu Barış Hersek, "Sezonun ilk kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası büyük Fenerbahçe ailemize hayırlı olsun. Önümüzdeki sezonda da, Lig ve Euroleague'in en büyük şampiyon adayıyız. Bunun için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

OBRADOVİC: "OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok güzel oyun sergilediler. Bütün hazırlık sezonunda da böyle oynadılar. Ankara'daki taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim için çok özeller. Bu ilk maçımızdı, düzeltmemiz gereken daha çok şey var" dedi.

Euroleague ve FIBA arasında yaşanan sıkıntıyla ilgili bir soru üzerine ise başarılı antrenör, şöyle dedi:

"FIBA'nın koyduğu kurallar planlanırken, maalesef oyuncular ve Euroleague hiç düşünülmedi. Aklımıza gelen ilk soru NBA oyuncuları müsabakalara gelmiyor mu oldu. Şu an Avrupa oyuncusu olup 80 den fazla oyuncu var NBA'de bu çok büyük bir kayıp. İkinci olarak oyuncular kontrat yaparken kulüplerle yapıyorlar. İlk sorumlulukları takımlarının antrenmanlarında ve maçlarında bulunmak. Bu sebeple oyuncuları çok zor durumda bırakıyorlar. Bir oyuncu milli takıma gitti ve çok ciddi sakatlandı. Onun kontratını kim karşılayacak. Benim bu konuda kendi duruşum var. Ama sonuç ve karar oyuncularda" ifadelerini kullandı.

FİLİPOVSKİ: "BUGÜN SAHADA DAHA İYİ OLAN TARAF FENERBAHÇE'YDİ"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Banvit Başantrenörü Saso Filipovski, "Bugün sahada daha iyi olan taraf Fenerbahçe'ydi. Mücadele verdik ama en iyi oyunumuz olduğunu söyleyemem. Oyunu kontrol edemedik. Fenerbahçe bunu başardı. Bugünkü maçta çıkaracağımız çok ders olduğunu söyleyebilirim. Özellikle savunmada çok zorluk yaşadık. Bazı kötü kararlar verdik" şeklinde konuştu.

(Cem Geçim - Fatih Erdoğan /İHA)

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