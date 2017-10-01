Fenerbahçe hayali gerçekleştikten bir hafta sonra öldü

01.10.2017 14:48:48

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Konya'da kanser tedavisi gören Fenerbahçe taraftarı Ahmet Güven, Kadıköy'de maç izleme hayali gerçekleştikten bir hafta sonra hayatını kaybetti. Tabutuna Fenerbahçe forması bırakılan taraftar toprağa verildi.Bozkır ilçesinde amatör spor kulübü Bozkır Gençlerbirliği futbol takımında malzemeci olarak çalışan Ahmet Güven (37) bir süredir akciğer kanseri tedavisi görerek, böbrek yetmezliği nedeniyle de diyaliz makinesine bağlanıyordu. Fenerbahçe taraftarı Ahmet Güven'in en büyük hayalinin İstanbul Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadında takımının maçını izlemek olduğunu çevresindekilere söylemesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik bu hayalin gerçekleşmesine yardımcı oldu. Müsteşar Özçelik'in girişimleriyle Konya'dan uçakla İstanbul'a giden Ahmet Güven, 23 Eylül Cumartesi günü takımının 2-1 kazandığı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini tribünden izledi. Maç öncesi A Milli futbol takımı teknik direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu ile hatıra fotoğrafı çektiren Ahmet Güven, "Yıllardır tek istediğim Fenerbahçe'nin maçını Kadıköy'de izlemekti. Benim bu hayalimi gerçekleştirmemi sağlayan Faruk Özçelik'e teşekkür ederim" demişti.Maçtan 1 hafta sonra 30 Eylül Cumartesi günü rahatsızlanarak Bozkır Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Güven, sevk edildiği Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Güven için memleketi Bozkır ilçesi Ulu Camisinde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarlık Özel Kalem Müdürü ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyon Başkanı Ramazan Arslantaş ile ilçe protokolünün yanı sıra Ahmet Güven'in yakınları katıldı. Tabutuna taraftarı olduğu Fenerbahçe ile yıllarca malzemeciliğini yaptığı Bozkır Gençlerbirliği takımlarının forması bırakılan Ahmet Güven gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.(H.İbrahim Parlak / İHA)