Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

03.10.2017 22:34:49

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki basına kapalı antrenmanda, milli takımlarda bulunan futbolcular yer almadı.



Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışan futbolcular, sonrasında sahada dayanıklılık koşusu yaptı. Top kapma ve pas çalışması ile devam eden idman çift kale maçla sona erdi.

Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.