Feke'nin mis kokulu lavanta bahçeleri
Adana'nın Feke ilçesindeki bahçeleri ziyaret eden doğa tutkunları ve fotoğrafçılar, en güzel kareleri yakalamaya çalışıyor. Mor lavantaları doğal fon olarak kullanan ziyaretçiler, Torosların eteklerindeki mis kokulu bahçelerde dolaşarak vakit geçiriyor. Bahçenin sahibi Pınar Özsoy, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıldır lavanta bahçesiyle ilgilendiğini ve tahmin ettiğinden daha fazla ilgi gördüğünü söyledi. Çevre illerden gelen ziyaretçiler de olduğunu belirten Özsoy, 'Birçok ilden ziyaretçilerimiz geliyor. Günlerimiz çok güzel geçiyor, misafirlerimizden rağbet görüyoruz. Seneye, bahçemize daha farklı şeyler eklemeyi düşünüyoruz.' dedi