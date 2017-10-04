Fed Başkan Yardımcısı Fischer:

04.10.2017 21:45:15

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, bankanın uyguladığı faiz politikasını uygun bulduğunu belirterek, "Faiz oranının enflasyonun üzerine çıktığını görmek istiyorum." dedi.

Fischer, Fed'den ayrılmadan önce Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta, Amerikan ekonomisi ve para politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fed'in Aralık 2015'te başlattığı kademeli sıkılaştırma politikasından memnun olduğunu ifade eden Fischer, faiz oranının enflasyonun üstüne çıkmasını görmek istediğini söyledi.

Fischer, Fed'in yaklaşık 5 yıldır yüzde 2 hedefinin altında seyreden enflasyon konusunda şunları kaydetti:

"Hala daha yüksek enflasyona ulaşacağımıza inanıyorum. Bazı temel mekanizmalar vardır. Buradaki temel mekanizma işsizlik düşmeye devam ettikçe ücretlerin bir noktada yükselmeye başlayacak olması."

Ülkede manşet enflasyon geçen ay açıklanan son verilere göre, yıllık bazda yüzde 1,7'den yüzde 1,9'a yükseldi.

Fed'den istifa edeceğini eylül başında açıklayan Fischer, başkan yardımcılığı koltuğunu 13 Ekim'de bırakacak.