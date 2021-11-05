Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

''Ben saksı değilim!''

Erol Büyükburç'un 14 yıl önce 'Ben saksı değilim' diyererek Behzat Uygur'a kızdığı video sosyal medyada yeniden gündemde. Erol Büyükburç jüri olduğu bir televizyon programında sunucunun kendisine az söz hakkı vermesi üzerine sinirlenip 'Saksı değilim ben. Ben Erol Büyükburç'um. Bana saksı muamelesi yapamazsınız' diye bağırmıştı.