DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
BM İnsan Hakları Konseyi, Sudan'daki askeri müdahaleyi kınayan karar tasarısını onayladı
ABD'de aşı olmayı reddeden binlerce istihbaratçı işten çıkarılabilir
Tesla’dan araç fiyatlarına zam
Türkiye, mücevher pazarında dünyada ilk 5'te
Ankara AKM Millet Bahçesi nerede? Ankara Millet Bahçesine nasıl gidilir? Ankara Millet Bahçesi'nde otopark var mı?
'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın tutuklandı
Evden ticaret ve esnafa vergi muafiyetinin esasları
ABD’den iptal kararı; aşılar imha edilecek
Ordu isyanı bastıramıyor, eski askerler göreve çağrıldı
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı
Sivilce izlerini geçirmek için...
Alman hükümeti Kovid-19 vakalarının artmasından endişeli
Borsa rekorlara imza attı
Beyin yiyen amip nedir, nasıl bulaşır?
TÜİK’ten ‘TÜFE’ iddiaları hakkında açıklama

Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

2021-11-05 19:23:14

Feci kazada otomobil sürücüsü Osman Baran Öz (21) hayatını kaybetmişti.

Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde 14 Ekim Perşembe günü meydana gelen kazada, Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü 34 UR 7050 plakalı İSKİ'ye ait kamyonun sol ön tekerleği patladı.

051120211258171343497

Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor'da oynayan Osman Baran Öz'ün kullandığı 34 DRR 698 plakalı otomobilin üstüne devrildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Osman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Akşener'e tepki gösteren kişiye İYİ Parti’li Türkkan'dan küfür

Akşener'e tepki gösteren kişiye İYİ Parti’li Türkkan'dan küfür

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, halkla bir araya geldi. Şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi.
Erdoğan gençlerle basketbol oynadı

Erdoğan gençlerle basketbol oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılışı öncesi gençlerle basketbol maçı yaptı.
''Ben saksı değilim!''

''Ben saksı değilim!''

Erol Büyükburç'un 14 yıl önce 'Ben saksı değilim' diyererek Behzat Uygur'a kızdığı video sosyal medyada yeniden gündemde. Erol Büyükburç jüri olduğu bir televizyon programında sunucunun kendisine az söz hakkı vermesi üzerine sinirlenip 'Saksı değilim ben. Ben Erol Büyükburç'um. Bana saksı muamelesi yapamazsınız' diye bağırmıştı.
'Yanlış bağlantı': Kağıtları yere fırlattı

'Yanlış bağlantı': Kağıtları yere fırlattı

CNN Türk'te yanlış bağlantı kurulması nedeniyle Ankara muhabiri Serhat Dal, duruma sinirlenip elindeki kağıtları yere fırlatması kameralara yansıdı
Görüş Bildir Bizimle Paylaş