Feci kaza kamerada

03.10.2017 09:07:52

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kontrolden çıkan araç, akaryakıt istasyonunun reklam direğine çarptı ve ters döndü. Kazada araçta bulunan 2 genç ağır şekilde yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Ankarayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Serhat G.(19) idaresindeki 16 JP 565 plakalı araç cadde üzerinde ilerlerken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce kaldırıma çıktı, sonra akaryakıt istasyonunun reklam direğine çarparak yola savruldu. Taklalar atarak yola savrulan araçta bulunan sürücü Serhat G. ve kuzeni Muhammet G.(19) ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahaleleri yapılan ağır yaralı iki kuzen Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumu ağır olduğu öğrenilirken çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasına kaza anı yansıdı. Görüntüde aracın önce kaldırıma çıktığı ardından akaryakıt şirketine ait tabelaya çarptığı ve taklalar atarak yola savrulduğu görüldü.(Yusuf Ali Arslan / İHA)