Feci kaza kadın motosikletlinin sonu oldu

02.10.2017 20:24:41



Kaza, saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gazipaşa yönüne giden Ümit K. (34) idaresindeki 06 FB 0156 plakalı yakıt tankeri, aynı yönde ilerleyen Rukiye Uysal'ın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve metrelerce sürüklenen Uysal ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakıma alınan Uysal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uysal'ın ölüm haberini alan yakınları hastane bahçesinde fenalık geçirdi. Kazaya karışan tanker sürücüsü Ümit K. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.