Feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

04.10.2017 00:03:20

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Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Midyat-İdil karayolu 2. kilometresinde, Midyat istikametinden İdil istikametine gitmekte olan Edip G. (47) idaresindeki 73 KB 275 plakalı araç bilinmeyen bir nedenden dolayı karşı yönden gelen Tahir Y. (35) yönetimindeki 47 NK 203 plakalı kamyonete çarptı. Kaza sonucu 73 KB 275 plakalı araç sürücüsü ile aynı araç içerisinde bulunan Nesim G. (31) ile 47 NK 203 plakalı araç sürücüsü ve araçta bulunan Abdulgani D. (44) yaralı olarak ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nesim G. hayatını kaybederken, yaralılar burada tedavi altına alındı.Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.(Bilal Bedir /İHA)