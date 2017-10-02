FBI'dan kafa karıştıran açıklama

02.10.2017 20:26:37



FBI, Las Vegas'ta Route 91 Harvest müzik festivalindeki bir konsere düzenlenen silahlı saldırının terör örgütü DEAŞ'la bağlantısının olmadığını açıkladı. FBI'dein yapılan açıklamada, "Saldırının terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı yok" denildi. Terör örgütü DEAŞ ise, "Las Vegas saldırısı, İslam Devleti'nin bir askeri tarafından karşımızdaki koalisyonun parçası ülkelerin hedef alınması çağrısı üzerine düzenlenmiştir" açıklamasını yaptı.



Las Vegas'ta konser alanına düzenlenen saldırıda 58 kişi hayatını kaybetmiş, 515 kişi yaralanmıştı.