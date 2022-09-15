FB TV yorumcusu Ersin Sezer, Timetürk Panorama programının ilk konuğu oldu

Ekranların sevilen ismi Ersin Sezer, TimeTürk Panorama'da Cem Arslan'ın konuğu oldu. Fenerbahçe ve Süper Lig'i değerlendiren uzman isim, TimeTürk

Timetürk ekranlarında yayına başlayan TimeTürk Panorama programının ilk konuğu olan Ersin Sezer Timetürk'e samimi açıklamalarda bulundu. Ersin Sezer yayıncılık hayatına nasıl giriş yaptı? Bu süreçte ne gibi zorluklarla karşılaştığını anlatan Ersin Sezer TimeTürk sunucusu Cem Arslan'ın ''Bir futbolcuyu izlerken en çok nelere dikkat edersiniz?'' Sorusuna: Almanya'dan da örnek vereyim, mevkiye göre tamamen değişkenlik göstermekle birlikte kaleci dışında alanını aktif kullanmak bir futbolcuda en çok dikkat çeken olayların başında geliyor. Alanını kaleci dahi aktif kullanmalı aslında. Hazırlanan verilerde kendi alanına ait bölgelerde ısı haritasında mutlaka çok aktif olunması gerekiyor!'' dedi.

Fenerbahçe'de bu sene beklentilerin çok üzerinde yeni transferin yapıldığına dikkat çeken Cem Arslan, Ersin Sezer'den Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı transfeleri değerlendirmesini istedi. Ersin Sezer ise Fenerbahçe'nin transfer politikasına ilişkin şu sözleri kullandı.

'' Başkan Ali Koç aslında sezon öncesinde 3-4 net takviye ile sezona giriş yapacağını söylemişti fakat Jorge Jesus'un getiriyorsan takımı tamamen ona emanet etmeliydi. Jesus'un kafasındaki Fenerbahçe buna uygun değilse buna uygun hale getirilmeli. Mesela Arao ismi Jesus'un doğrudan istediği bir isim. Yine üçlü savunma oynamak istiyorsa Luan Peres transferi onun ilk tercihiydi. Her ne kadar eleştirilse bile giderek artan formuyla birlikte Gustavo Henriqe transferi 3'lü stoper hattı için mutlaka bulunması gereken bir oyuncu olduğunu ispatlıyor. Bunun yanı sıra benim en doğru bulduğum karar ise hücüm hattının tamamen değiştirilmesiydi. Berisha, Samatta ve as forvet olarak Serdar Dursun, Jorge Jesus'un oyun planına uygun bir ileri hat değildi. Fenerbahçe'nin mevcut forvet rotasyonuna bakınca şimdi çok daha iyi bir yerde olduğunu fakat yabancı transferi hakkı olsa muhtemelen bir tane daha kanat forveti daha alınabilridi.'' dedi.

TimeTürk Panorama'nın ikinci bölümünde ise eğlenceli anlar yaşandı. Cem Arslan'ın yönelttiği tek kelimelik sorulara olabildiğince yine tek kelimelik cevaplar veren Ersin Sezer'le komik anlar yaşandı. Videonun tamamı için TimeTürk YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca TimeTürk YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız...

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