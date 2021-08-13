Fatsa'da ev ve iş yerlerini su bastı

Felaket böyle gelmiş!.. panik anları kamerada

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sele neden olan Ezine Çayı'nın taşma anının cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çayın kenarındaki binalardan birinin balkonundan çekilen görüntüde, şiddetli yağış ile birlikte su seviyesi yükselen çayda sürüklenen ağaç ve kütüklerin, ilçe merkezindeki köprüyü tıkadığı görüldü. Köprünün altındaki boşluğun kapanmasıyla çayın taştığı, sel suyunun cadde ve sokakları içine aldığı görüldü. Bu arada selin geldiğini fark eden caddedekilerin sağa sola panik içinde kaçtıkları da görüntüye yansıdı. Görüntüyü çeken kişi ve yanındakilerin ise 'Götürdü köprüyü; kaçın, koşun. Bu ne böyle? Allah'ım sen bizi koru' dedikleri duyuldu.