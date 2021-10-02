Fatih Tezcan göz yaşlarına hakim olamadı: Kürtaj cinayettir
Fatih Tezcan göz yaşlarına hakim olamadı: Kürtaj cinayettir
Fatih Tezcan göz yaşlarına hakim olamadı: Kürtaj cinayettir
Müjdat Gezen: Mehter Marşı'yla gidecekler, biz de İzmir Marşı'yla geleceğiz
Tiyatrocu Müjdat Gezen katıldığı bir programda, “Bugün yarın öyle bir şey olacak ki, Mustafa Kemal hep doğruyu söylemiştir. ‘Geldikleri gibi giderler'. Bunlar da Mehter Marşı ile gidecek, biz de İzmir Marşı ile gezeriz inşallah” ifadelerini kullandı.
Silahlı ve maskeli kuyumcu soygunu kamerada
Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Ahmet Ekinci'ye ait kuyumcuya siyah yüz maskesi takarak giren kişi, elindeki silahla dükkan sahibini tehdit edip altınları istedi. Bu sırada şüpheli, kuyumcuya giren bir kadını da silahla korkutup içeride beklemesini söyledi. Dükkan sahibinin poşete koyduğu altınları alan şüpheli, kendisini dışarıda bekleyen motosikletli ile birlikte kaçtı. Kuyumcunun ihbarıyla inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.