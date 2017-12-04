Fatih Terim'le görüştü mü ?

04.12.2017 15:46:29

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Fatih Terim ile görüşme yapmadıklarını söyledi.Dursun Özbek, ligde Beşiktaş'a 3-0 kaybedilen derbinin ardından konuştu. NTV Spor'a açıklamalarda bulunan Özbek, yarınki yönetim kurulu toplantısında Teknik Direktör Igor Tudor'un geleceğinin konuşulup konuşulmayacağı sorusuna, "Normal toplantımız var. Cumartesi günü çok üzüldük ama olayı speküle etmemek lazım. Salı günü rutin toplantımız olacak, söyleyeceğim bu kadar" cevabını verdi.Tudor'un yerine Fatih Terim ile görüşme yapıldığı iddialarına ilişkin ise Özbek, "Fatih Terim ile görüşmedik. Terim, Türk futbolu için önemli birisi ama bir görüşmemiz olmadı. Sayın Terim de bunu söyledi zaten" ifadelerini kullandı.