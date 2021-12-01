Fatih'te metruk binanın çökme anı kamerada

Fatih'te 2 katlı metruk binanın bir kısmı yola çöktü. Yaşanan olayda can kaybı veya yaralanma olmazken çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Balat Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yaklaşık 3 ay önce boşaltılan ve geçtiğimiz günlerde yanmanın meydana geldiği metruk binanın ikinci katı bir anda yola çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın bulunduğu cadde güvenlik amacıyla şeritlerle kapatıldı. İtfaiye ve polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. O sırada cadde üzerinde kimsenin olmaması olayı faciayı önledi. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Binanın çöktüğü cadde üzerinde kafe işleten Sema Güzeloğlu, "İçeride kahve içiyorduk. Birden sesle birlikte dışarı çıktık. Her yer toz dumandı açıkçası çok korktuk. Daha önce de yanmıştı burası. Sonrasında da bu oldu. Allah'tan can kaybı olmadı. Yaklaşık 3 ay önce boşaltılmıştı. 3 hafta kadar önce de yangın çıkmıştı. Çok korktuk biz. Hala da titriyoruz. İçerde kimse yoktu diye biliyoruz. O esnada kapıda olduğumuzu düşünmek bile istemiyorum" dedi.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Çökme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir motosikletli ile bir kağıt toplayıcısının yoldan geçtiği sırada hemen yakınlarındaki binanın çöktüğü ve şans eseri olaydan kurtuldukları görülüyor.