Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'dan göçmen açıklaması

TOKİ bölgesine indi; karnını doyurdu ve gitti

Yiyecek arayan boz ayı Sarıkamış ilçesine indi. Ormanlık alana yakın bir yerleşim yeri olan TOKİ konutları bölgesine gelen boz ayı, çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı. Boz ayıyı gören bazı vatandaşların çok tehlikeli olmasına rağmen hayvana yaklaşarak o anları kayda alması ve öz çekim yapması dikkati çekti. Karnını doyuran boz ayı bölgeden uzaklaştı.