Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'dan göçmen açıklaması
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan katıldığı bir televizyon programında göçmen konusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan katıldığı bir televizyon programında göçmen konusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
TOKİ bölgesine indi; karnını doyurdu ve gitti
Yiyecek arayan boz ayı Sarıkamış ilçesine indi. Ormanlık alana yakın bir yerleşim yeri olan TOKİ konutları bölgesine gelen boz ayı, çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı. Boz ayıyı gören bazı vatandaşların çok tehlikeli olmasına rağmen hayvana yaklaşarak o anları kayda alması ve öz çekim yapması dikkati çekti. Karnını doyuran boz ayı bölgeden uzaklaştı.
Kerbela'yı anma törenini 'dans gösterisi' sanıp katıldı
Hazreti Peygamber’in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela’da katledilmesinin yıl dönümü münasebetiyle şiiler tarafından (Erbain) törenleri düzenlenirken, Avustralya’daki törenlerde yaşanan ilginç anlar cep telefonu kameralarına takıldı. “Erbain” törenleri adı verilen anma etkinlikleri dolayısıyla Avustralya’daki şiiler bir araya gelirken, alandaki kalabalığa Avustralyalı bir genç kız da katıldı. Törendeki ritüelleri 'dans gösterisi' sandığı anlaşılan genç kızın hareketleri sosyal medyada komik karşılandı. Görüntülerde alanda bulunanların genç kızı uyardığı görülüyor
Akciğerindeki kabak çekirdeği operasyonla alındı
Karabük'te, geçmeyen nefes darlığı ve öksürük şikayeti ile hastaneye giden 57 yaşındaki Hatice U.’nun akciğerinde tespit edilen kabak çekirdeği yapılan operasyonla çıkarıldı. Karabük’te yaşayan Hatice U. geçmeyen nefes darlığı ve öksürük şikayeti nedeniyle Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Göğüs hastalıkları polikliniğinde muayene edilen Hatice U.’nun tomografisi çekildi. Hatice U.’nun akciğerinde bir cisim görüldü. Yapılan operasyonla akciğerindeki kabak çekirdeği alındı.
Kitap severlerin ‘üzücü’ kaybı
İstiklal Caddesi’nin simge mekanlarından ‘Denizler Kitapevi’nin kapatılacağı duyuruldu. İslam Tarihi Yazarı Hasan Mert Kaya, twitter hesabından duyurduğu mesajında şu ifadeleri kullandı: İstiklâl Caddesi, Denizler Kitapevi. Yaşayan, nefes alan bir hafızaydı. Kitap, efemera meraklılarının keyifli sohbetlerinin yapıldığı üst kata çıkan merdivenleri bile bir tarihti. İstiklâlin kitap kokan süsüydü. Az önce üç gün sonra kapanacağını öğrendim. Falafelci oluyormuş.