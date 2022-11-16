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Fatih Altaylı konuğunu azarladı: Beni delirtmeyin, car car car konuşuyorsunuz

Habertürk’de Teke Tek programını sunan Fatih Altaylı, HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat’a canlı yayında sert tepki gösterdi.

2022-11-16 14:43:20

HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programına konuk oldu. Altaylı, kısırlaştırılan sokak hayvanlarının İstanbul'un kırsal kesimlerine bırakıldığını iddia eden Şenpolat'ı azarladı.

Şenpolat'a sinirlenen Altaylı şunları söyledi:

“Burası size özel bir program değil, beni delirtmeyin lütfen. Geldiniz, car car car konuşuyorsunuz. Bir konuk daha var, Allah aşkına yani… Burada bir iş yapmaya çalışıyoruz. Hayvanseverlikten sizin yüzünüzden soğuyacağım…”

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