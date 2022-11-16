Fatih Altaylı konuğunu azarladı: Beni delirtmeyin, car car car konuşuyorsunuz

Habertürk’de Teke Tek programını sunan Fatih Altaylı, HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat’a canlı yayında sert tepki gösterdi.

HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programına konuk oldu. Altaylı, kısırlaştırılan sokak hayvanlarının İstanbul'un kırsal kesimlerine bırakıldığını iddia eden Şenpolat'ı azarladı.

Şenpolat'a sinirlenen Altaylı şunları söyledi:

“Burası size özel bir program değil, beni delirtmeyin lütfen. Geldiniz, car car car konuşuyorsunuz. Bir konuk daha var, Allah aşkına yani… Burada bir iş yapmaya çalışıyoruz. Hayvanseverlikten sizin yüzünüzden soğuyacağım…”