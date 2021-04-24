Faslı hafız, Avrupa yolunda kendisine yuva olan camide kulakların pasını siliyor
Daha iyi bir gelecek için Avrupa'nın yolunu tutan Faslı Zekeriyah Arif'in meskeni, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Hacı İdriz Camisi oldu.
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Daha iyi bir gelecek için Avrupa'nın yolunu tutan Faslı Zekeriyah Arif'in meskeni, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Hacı İdriz Camisi oldu.
Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges kentinde Ermeni grubun saldırısına uğrayan Türk aile, gruptakilerin havaya ateş açarak geldiklerini ve saldırdıklarını belirterek, olayla ilgili şikayette bulunduklarını ve haklarını arayacaklarını vurguladı.