Faslı hafız, Avrupa yolunda kendisine yuva olan camide kulakların pasını siliyor

Daha iyi bir gelecek için Avrupa'nın yolunu tutan Faslı Zekeriyah Arif'in meskeni, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Hacı İdriz Camisi oldu.