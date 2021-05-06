Fas’ta dünyayı şaşırtan dokuzların sağlık durumları iyi

Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yezid Murad, Mali'deki hastanede ve Fas'a nakledildikten sonra da en az 7 bebek olduğunu belirlediler:'Bu süre zarfında annenin karnı çok büyüdü. Bu durum kendisi ve bebekler açısından risk teşkil ettiği için titiz ve dikkatli bir şekilde sezaryen yöntemiyle doğum yaptırılması kararı aldık. Operasyon sırasında 9 bebeği gördüğümüzde çok şaşırdık. Bizim için de sürpriz oldu. Ancak ameliyatı gerçekleştiren ekip olarak tüm senaryolara da hazırdık. Annenin sağlık durumu iyi. Kendisini 24 saat gözetim altında tuttuktan sonra yarın klinikteki odasına alacağız.'