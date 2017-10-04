Fas'ta 11. Uluslararası Elektrik ve Aydınlatma Fuarı başladı

04.10.2017 23:51:53

Fas'ın Kazablanka kentinde 11. Uluslararası Elektrik ve Aydınlatma Fuarı başladı.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen fuara, Avrupa ve Asya'dan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeden 160 şirket ile 16 Afrika ülkesini temsil eden heyetler katıldı.

Fas Enerji ve Maden Bakanı Aziz Rabah, etkinlik kapsamında yaptığı basın açıklamasında, "Elektrik sektöründe 2030 yılına kadar 40 milyar dolar yatırım yapmayı arzuluyoruz." dedi.

Bakanlık olarak elektrik üretimi, nakli ve dağıtımı konusunda büyük yatırımlardan söz ettiklerini kaydeden Rabah, yenilenebilir enerjinin günlük hayatlarının bir parçası haline geldiğini ve bu alanda en yüksek seviyeye ulaşmayı planladıklarını ifade etti.

Fas Elektrik Federasyonu Başkanı İzzularab el-Farisi de ülkesinin yenilenenilir enerji ve elektrik alanında gerçekleştirdiklerinin beklentilerin üstüne çıktığını söyledi.

Farisi ayrıca fuara Afrika'dan güçlü bir katılım olduğunu aktardı.

Elektrik, aydınlatma ve yenilenebilir enerji alanında yeni teknolojilerin tanıtılmasının hedeflendiği 11. Uluslararası Elektrik ve Aydınlatma Fuarı'nın 4 gün sürmesi planlanıyor.