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Faruk Nafiz'in şiiri Azerbaycan kanalında

Faruk Nafiz'in şiiri Azerbaycan kanalında

2021-07-30 22:34:10
Manavgat'ta hastanede tedavi olanlar konuştu

Manavgat'ta hastanede tedavi olanlar konuştu

Manavgat'taki yangında hastanede tedavileri sürenler yaşadıklarını anlattı
Yangının ardından Manavgat'ın yürekleri sızlatan son hali

Yangının ardından Manavgat'ın yürekleri sızlatan son hali

Manavgat'ta çıkan orman yangınının ardından evler küle döndü.
Doğu Anadolu fidanlarla yeniden yeşeriyor

Doğu Anadolu fidanlarla yeniden yeşeriyor

Ağaçların bölgelere göre yayılış alanlarının bulunduğunu aktaran Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, şunları kaydetti: “Burası genellikle karasal iklime sahip ve yağış azdır. Dolayısıyla yağış az olduğu için arazide fidan dikiminde başarılarınız daha zor oluyor. Biz mevcut ormanlarımızda fidan dikiminden çok gençleştirmeye gidiyoruz. Fidanları da götürüp araziye dikiyoruz. Su açığını da kapatmak için arazide fidana yılda en az iki üç defa bakım yapıyoruz. Şartlar zor ama biz de kendimizi buna göre hazırlıyoruz ve ona çalışıyoruz. Çok güzel çalışmalarımız var. Ormanlarımızı, ağaçları terk etmiyoruz. Her dönemde bakımını yapıyoruz.”
Bakan Pakdemirli: Yangınların yüzde 57'si kontrol altında

Bakan Pakdemirli: Yangınların yüzde 57'si kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Aktif olan tüm yangınlarda (yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi) iyiye doğru bir gidiş var.' diyerek, yangınların 57'sininin kontrol altına alındığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın yönetim merkezinde gazetecilere, yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, ülke genelinde aynı anda birden fazla yangın çıktığını, müdahalelerin yoğun şekilde sürdüğünü söyledi. Ülke genelindeki yangınların 57'sinin kontrol altına alındığını vurgulayan Pakdemirli, '3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz.' dedi.
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