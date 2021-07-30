Faruk Nafiz'in şiiri Azerbaycan kanalında

Doğu Anadolu fidanlarla yeniden yeşeriyor

Ağaçların bölgelere göre yayılış alanlarının bulunduğunu aktaran Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, şunları kaydetti: “Burası genellikle karasal iklime sahip ve yağış azdır. Dolayısıyla yağış az olduğu için arazide fidan dikiminde başarılarınız daha zor oluyor. Biz mevcut ormanlarımızda fidan dikiminden çok gençleştirmeye gidiyoruz. Fidanları da götürüp araziye dikiyoruz. Su açığını da kapatmak için arazide fidana yılda en az iki üç defa bakım yapıyoruz. Şartlar zor ama biz de kendimizi buna göre hazırlıyoruz ve ona çalışıyoruz. Çok güzel çalışmalarımız var. Ormanlarımızı, ağaçları terk etmiyoruz. Her dönemde bakımını yapıyoruz.”