Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Faruk Fatih Özer gözaltına alındı mı? 78 kişi hakkında yakalama kararı

2 milyar dolarlık kripto varlığı ile yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer hakkında gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar Faruk Fatih Özer yakalandı mı sorusunu sormaya başladı. Son gelen bilgilere göre Thodex ile ilgili geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Peki Faruk Fatih Özer gözaltına alındı mı? Yapılan operasyonlarda 78 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonlar sadece yurt içinde yapıldı. Faruk Fatih Özer'in yurt dışında olduğu tespit edildi.

2 milyar dolarlık kripto varlığı ile yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer hakkında gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar Faruk Fatih Özer yakalandı mı sorusunu sormaya başladı. Son gelen bilgilere göre Thodex ile ilgili geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda 78 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Peki operasyonlarda Faruk Fatih Özer yakalandı mı?

Binlerce kişinin yatırım yaptığı Türkiye'nin en çok kullanılan kirpto para borsalarından biri olan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer milyarlarca dolar değerindeki kripto paralar ile yurt dışına çıktı. Borsada işlem yapamayan binlerce yatırımcı ise durum karşısında şok geçirdi. Küçük, büyük binlerce yatırımcısı olan Thodex'in boşaltıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Eğer iddialar doğru çıkarsa Türkiye tarihinni en büyük dolandırıcılık olayı kayda geçmiş oalcak. Öte yandan şirketin sahibi Faruk Fatih Özer yazılı bir açıklama yaparak iddialara reddetti, ''Yatırımcılarla görüşmeye gittim'' ifadesine yer verdi.

Faruk Fatih Özer yakalandı mı?

Thodex'te kripto parası bulunan binlerce kişi gelişmeleri yakından takip ediyor. Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Peki Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Faruk Fatih Özer henüz yurt dışında ve yakalanmış değil. Yapılan operasyonlar Türkiye içi için geçerli.

Faruk Fatih Özer gözaltına alındı mı?

Faruk Fatih Özer hakkında soruşturma açıldı. Ancak Faruk Fatih Özer yurt dışında olduğu için gözaltı henüz olmadı.

Soruşturma açıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da art arda yapılan suç duyuruları üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, ''Thodex adı verilen kripto para borsasında ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup adı geçen sistem kapsamında gerçekleşiğ suç teşkil eden tümeylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir'' ifadelerine yer verildi.

Abisi: Bizi de vurup gitti

Hürriyet gazetesine konuşan Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer, “Kardeşim çok iyi bir insandı. Yıllardır da kripto para işleriyle uğraşıyor. Bizi de vurup gitti. Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Ben de şirkete gelip giderdim. Hakkımda bir soruşturma var mı bilmiyorum. Kardeşimin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çok akıllı ve dürüst bir çocuk. Arkasında başka şeyler olabilir. Ben de gelişmeleri televizyonlarda takip ediyorum. Kardeşim yurtdışına gitmiş. Ona bir iki gündür ulaşamıyorum. Ne olduğunu anlamadım” dedi.

'Başımıza bu da geldi'

Göztepe'deki şirket merkezine gelen mağdurlarından biri olan Haluk Metin, "İçeride 123 bin lira param vardı. Çok para kazandım ama çekmedim. Allah gözümüzü doyurmadı. Hep daha fazla kazanırım dedim. Küçük bir çocuk gelip bize hayat dersi verdi. Bütün paramızı götürdü. Haberi ilk duyduğumda aklıma ‘tosuncuk' geldi. Firma hakkında şikayetçi olacağım. Daha önceden de borsada para kaybettim. Eski borsa mağdurlarındanım. Başımıza bu da geldi” diye konuştu.

Faruk Fatih Özer kimdir?

Thodex'te yaşanan sorun üzerine dolandırıldıklarını düşünen yatırımcılar Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'i araştırmaya başladı. Thodex Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in sosyal medya hesaplarının da aktif olmadığı belirtiliyor. Peki Faruk Fatih Özer kimdir? Faruk Fatih Özer Thodex ile binlerce kişi dolandırdı mı yoksa bunlar sadece bir iddia mı? İşte Faruk Fatih Özer kimdir sorusunun yanıtı;

Faruk Fatih Özer 2008 yılında kripto para işine girdi. Faruk Fatih Özer Koineks adlı şirket ile adını duyurdu. Faruk Fatih Özer 2017 yılının eylül ayı ile beraber Thodex'i kurdu. Faruk Fatih Özer Thodex'e yatırımcı çekmek için 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıklamıştı. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu. Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) dün akşam saat 18'de İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıktığı iddia edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.