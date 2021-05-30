DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bakan Kasapoğlu açıkladı: THY Avrupa Ligi finali şifresiz yayımlanacak
Paşinyan’dan hırsız subay itirafı
Şehit eşinin haykırışı yürekleri dağladı
Gözler yarınki kabine toplantısında! Yasaklar kalkacak mı?
Florida’da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Bir Freud analizi: 'Psikanaliz, bir edebiyat eğiliminin psikoloji ve patoloji sahasına geçmesinden başka bir şey değildir'
SADAT'tan 'Sedat Peker' açıklaması
İsrail basınından Netanyahu itirafı
Kuraklıktan etkilenen il sayısı 41’e çıktı!
Ozan Köprülü: Sergen Yalçın bir şey söylerse, o mutlaka olur
İran'da PKK/PJAK mensupları arasında çatışma
Mali, radikal İslam’a yönelirse bu ülkedeki askerleri geri çekerim
İstanbul nasıl fethedildi?.. 'Fetih günlüğü'
Gri pasaport hamlesi sonrası Almanya'dan Türkiye kararı

Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 124 fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girerek baskın düzenlediği belirtildi.

2021-05-30 16:38:44
Ağrı yaylalarında 'bal mesaisi' başladı

Ağrı yaylalarında 'bal mesaisi' başladı

Havaların durumuna göre her yıl nisan ve mayıs aylarında yaylalar ile akarsu yakınlarına çadır ve barakalar kuran arıcılar, kaliteli bal üretebilmek için ailelerinden uzakta, teknolojiden yoksun, doğayla iç içe yaşam sürüyor.
Yeni Zırhlı Muharebe Aracı testi başarılı geçti

Yeni Zırhlı Muharebe Aracı testi başarılı geçti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan, söz konusu proje kapsamında üretimi tamamlanan ön prototipe ilişkin paylaşımda bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı için başlattıkları Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Modernizasyon Projesi kapsamında, Aselsan ve FNSS Savunma iş birliğinde üretimi tamamlanan ön prototip ZMA üzerinde araç sürüş ve atış testlerinin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirten Demir, 'Proje kapsamında ilk etapta 133 adet ZMA aracı, yerli ve özgün çözümlerle modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılacak, beka kabiliyeti önemli ölçüde artırılacak ve kullanım ömrü uzatılmış olacak.' değerlendirmesinde bulundu.
Uyanış Büyük Selçuklu'dan görülmemiş çıkış: 18 dakika sürecek!

Uyanış Büyük Selçuklu'dan görülmemiş çıkış: 18 dakika sürecek!

TRT1'in reytingleri alt üst eden dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, iddialı bir sezon finali yapacak. 18 dakika sürecek olan savaş sahnesi Türk televizyon tarihine de bir “ilk” olarak geçecek. TRT 1’in sezon boyunca reytinglerde zirvede kalmayı başaran “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisi yarın akşam ses getirecek sezon finali bölümüyle ekrana gelecek. Selçukluların, Kuvel Kalesi fethi için verdiği mücadele 18 dakika boyunca izleyicilerin nefesini keserken, Türk televizyon tarihine de bir “ilk” olarak geçecek. Dizi, geçmiş bölümlerde imza attığı “ilk”lerle dolu savaş sahnelerinin ardından, sezon finalinde ekrana gelecek Hollywood yapımlarını aratmayan yepyeni bir savaş sahnesiyle kendi rekorunu kıracak.
Suriye seçimlerinde Esed nasıl yüzde 95 oy aldı? İşte görüntüler...

Suriye seçimlerinde Esed nasıl yüzde 95 oy aldı? İşte görüntüler...

Suriye Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ, Suriye’de yapılan seçimde mevcut Devlet Başkanı Beşar Esad'ın oyların yüzde 95.1 olduğunu, kullanılan oyların 13 milyon 540 bin 360'ını alarak seçimi kazandığını duyurdu. Sandık başına giden Suriyelilerin sayısının 14 milyon 239 bin 140 olduğunu kaydeden Sabbağ, seçime yüzde 78'lik bir katılım sağlandığı bilgisini verdi. Halk Meclisi Başkanı, vatandaşların sergilediği 'yüksek bilincin tüm beklentileri aştığını' kaydetti. Medyada paylaşılan bir videoda ise, görevliler tarafından Esad lehine işaretlenen seçim pusulalarının seçmene sadece oy sandığına atması için verildiği görülüyor.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş