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Fahrettin Altun'dan 'leylek hastanesi' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyanın ilk hayvan hastanesinin Osmanlı döneminde yapıldığını hatırlatan bir paylaşımda bulundu. Altun, twitter’dan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Dünyanın ilk hayvan hastanesi 'Garip Leylekler Hastanesi”dir. Ecdadımız, 19. asırda Bursa’da kurmuştur. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, ecdadımızdan aldığımız ilhamla hayvanları koruma kanun teklifi AK Parti tarafından Yüce Meclisimizin takdirine sunulmuştur. Hayırlı olsun.”

2021-07-01 19:04:28
Enis Berberoğlu: Sezgin Baran Korkmaz istediği kişilerin WhatsApp yazışmalarını görüyordu

Enis Berberoğlu: Sezgin Baran Korkmaz istediği kişilerin WhatsApp yazışmalarını görüyordu

CHP’li vekil Berberoğlu, Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili kritik bir iddiada bulundu.
Havluyu yutan piton yılanı

Havluyu yutan piton yılanı

Plaj havlu yutan bir piton yılanına veteriner ekipten başarılı operasyon.
Cankurtaran botuna eşlik eden yunuslar

Cankurtaran botuna eşlik eden yunuslar

İtfaiye cankurtaran botuna eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu
MSB'den '10 Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali' paylaşımı

MSB'den '10 Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:'Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 1 adet KC-135R tanker uçağıyla ATARES (Havada Yakıt İkmali ve Nakliye Hizmetlerinin Değişimi) kapsamında Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağlandı.'
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