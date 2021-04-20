Fadıl Keskin kimdir? Fadıl Keskin MHP'den neden istifa etti? Fadıl Keskin biyografisi ve hayatı...
Fadıl Keskin kimdir? Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in kayıp atlar soruşturması sonrasında partisi MHP'den istifa ettiği açıklandı. Fadıl Keskin MHP'den neden istifa etti? Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Twitter hesabından yaptı. Durmaz 'İstanbul BŞB’den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sayın Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür.' dedi. İşte Fadıl Keskin biyografisi ve hayatı...
Fadıl Keskin kimdir? Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in kayıp atlar soruşturması sonrasında partisi MHP'den istifa ettiği açıklandı. Fadıl Keskin MHP'den neden istifa etti? Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Twitter hesabından yaptı. Durmaz "İstanbul BŞB'den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sayın Fadıl Keskin'in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür." dedi. İşte Fadıl Keskin biyografisi ve hayatı...
Fadıl Keskin kimdir?
Fadıl Keskin Hatay Dörtyol Belediye Başkanıydı. Fadıl Keskin kayıp atlar soruşturması sonrası MHP'den istifa etti.
Fadıl Keskin Biyografisi
Fadıl Keskin 1955 yılında Çaylı'da dünyaya geldi.
Fadıl Keskin ilk ve ortaokul eğitimini Ocaklı'da tamamladıktan sonra lise öğrenimini 1972–1973 yılları arasında Dörtyol'da bitirdi.
FADIL KESKİN NEDEN İSTİFA ETTİ?
Fadıl Keskin siyasi hayatı
Fadıl Keskin İDÇ Fabrikasında Otomasyon Müdürlüğünde iş hayatına başladı. 1999 yılında yapılan seçimlerde MHP'den Dörtyol Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2002 yılında Dörtyol Belediye Başkanının görevden ayrılması nedeniyle
2004 seçimlerine kadar Dörtyol Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde tekrar belediye başkanı seçildi.
Fadil Keskin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Hatay İli, Dörtyol İlçesi Belediye Başkan adayı oldu. Fadıl Keskin Fadıl Keskin Hatay Dörtyol Belediye Başkanıydı.
Hatay'ın Dörtyol Belediyesi'ne kayıp at sruşturması
Adalar'da yıllardır yüzlerce atın ölümüne neden olan atlı fayton taşımacılığı İBB Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli meclis oturumunda alınan karar ile tamamen sona ermişti. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere teslim edilen atlardan MHP'li Hatay Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen 100 atın akıbeti tartışma konusu olmuştu…İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Hatay'ın Dörtyol Belediyesi'ne hibe edilen 100 atın kaybolması sonrasında Fadıl Keskin hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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