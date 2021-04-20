Fadıl Keskin kimdir? Fadıl Keskin MHP'den neden istifa etti? Fadıl Keskin biyografisi ve hayatı...

Fadıl Keskin kimdir? Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in kayıp atlar soruşturması sonrasında partisi MHP'den istifa ettiği açıklandı. Fadıl Keskin MHP'den neden istifa etti? Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Twitter hesabından yaptı. Durmaz 'İstanbul BŞB’den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sayın Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür.' dedi. İşte Fadıl Keskin biyografisi ve hayatı...