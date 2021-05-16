Faciaya ramak kaldı! İnanılmaz kurtuluş

Yahudi aktivist Neiman: 'Hükümet bizim paramızla Filistinli çocukları öldürüyor'

İsrailli insan hakları aktivisti Ofer Neiman, kendi hükümetinin bir kez daha Gazze Şeridi'nde çocukları öldürdüğünü ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. İsrail ordusunun 10 Mayıs Pazartesi günü Gazze'ye başlattığı saldırılar sürerken yeniden konuşan Neiman, 'İsrail Gazze'de çocukları öldürüyor. Ayrım gözetmeksizin saldırıyor ve bu daha çok çocuğu öldüreceği anlamına geliyor. Ve bu (ölümlerin) masraflarını da biz İsrailli vergi mükellefleri olarak ödemek zorundayız. Hükümet bizim paramızla yeniden Filistinli çocukları öldürüyor. Bizim için bu kabul edilemez.' dedi.