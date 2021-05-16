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Faciaya ramak kaldı! İnanılmaz kurtuluş

Müthiş kurtuluş anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir kişi kontrolden çıkan araçtan kıl payı kurtuldu.

2021-05-16 08:54:56
İşinizi kolaylaştıracak elektrikli motor

İşinizi kolaylaştıracak elektrikli motor

Hayran kalacağınız teknolojiye sahip elektrikli motor. Şehrin kalabalık ortamlarından kurtulmak için geliştirilmiş olan motor bavul şeklini alabiliyor.
Yahudi aktivist Neiman: 'Hükümet bizim paramızla Filistinli çocukları öldürüyor'

Yahudi aktivist Neiman: 'Hükümet bizim paramızla Filistinli çocukları öldürüyor'

İsrailli insan hakları aktivisti Ofer Neiman, kendi hükümetinin bir kez daha Gazze Şeridi'nde çocukları öldürdüğünü ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. İsrail ordusunun 10 Mayıs Pazartesi günü Gazze'ye başlattığı saldırılar sürerken yeniden konuşan Neiman, 'İsrail Gazze'de çocukları öldürüyor. Ayrım gözetmeksizin saldırıyor ve bu daha çok çocuğu öldüreceği anlamına geliyor. Ve bu (ölümlerin) masraflarını da biz İsrailli vergi mükellefleri olarak ödemek zorundayız. Hükümet bizim paramızla yeniden Filistinli çocukları öldürüyor. Bizim için bu kabul edilemez.' dedi.
SON DAKİKA... Filistinlilerden İsrail'i hedef alan her füze için tekbir ve tezahürat

SON DAKİKA... Filistinlilerden İsrail'i hedef alan her füze için tekbir ve tezahürat

Hamas'ın İsrail'in başkenti Telaviv'i hedef alan misilleme füzelerini Filistinliler tekbir ve tezahüratla eşlik ediyor...
SON DAKİKA... Telaviv Hamas'ın füze yağmuruna tutuldu, İsrail alarmda!

SON DAKİKA... Telaviv Hamas'ın füze yağmuruna tutuldu, İsrail alarmda!

SON DAKİKA... Hamas İsrail'e misilleme saldırısını sürdürüyor...
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