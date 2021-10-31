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Facebook değişim geçirdi Meta oldu! İşte ismini değiştiren dünya devi şirketler...

Facebook kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg şirketin adının Meta olarak değiştirileceğini duyurmasıyla birlikte şirket için yeni bir döneme geçildi. Halihazırda faaliyet gösteren ve dünyanın en büyükleri arasında yer alan birçok büyük şirket de geçmişte isim değişikliğine gitmişti. İşte geçmişte isim değişikliğine giden dünyanın en büyük şirketleri..

Facebook değişim geçirdi Meta oldu! İşte ismini değiştiren dünya devi şirketler...
31.10.2021 13:27:40
Facebook değişim geçirdi Meta oldu! İşte ismini değiştiren dünya devi şirketler...

BACKRUB - GOOGLE
‘Google'da arama yapmak' ve ‘BackRub'da arama yapmak' tabirlerinden hangisi size daha güvenilir geliyor?

 

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Facebook değişim geçirdi Meta oldu! İşte ismini değiştiren dünya devi şirketler...

Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, 1996 yılında geliştirdikleri arama motoruna 'BackRub' adını vermişlerdi.

 

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Facebook değişim geçirdi Meta oldu! İşte ismini değiştiren dünya devi şirketler...

Web'in 'geri bağlantıları' analizi için bu ismi verdiklerini belirten kurucular, daha sonra, çok büyük sayıda verinin indekslenmesiyle ilgili uygun bir isim arayışına girerek, 15 Eylül 1997'de 'google.com' isminin tescil ederek kullanmaya başladı.

 

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Facebook değişim geçirdi Meta oldu! İşte ismini değiştiren dünya devi şirketler...

BRAD'S DRİNK - PEPSİ-COLA
Bu hikaye, Caleb Bradham adlı bir Kuzey Carolina eczacısının 'Brad's Drink' adını verdiği gazlı bir içecek geliştirip sunmaya başladığı 1893 yılına kadar uzanıyor.

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Facebook değişim geçirdi Meta oldu! İşte ismini değiştiren dünya devi şirketler...

Eczanesindeki soda çeşmesinden içeceği servis eden Bradham, başlangıçta enzim olan pepsin ve kola fıstığını içeren tatlı ve kabarcıklı demlemenin sağlığa, enerjiye ve sindirime faydalarına inanarak ürünü geliştirdi.

 

5
Facebook değişim geçirdi Meta oldu! İşte ismini değiştiren dünya devi şirketler...

Pepsin bir noktada formülden çıkarılmış olsa da, muhtemelen içeceğin yeniden adlandırılmasına neden olan bileşen olarak öne çıktı.

 

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Facebook değişim geçirdi Meta oldu! İşte ismini değiştiren dünya devi şirketler...

1898'de Brad's Drink'in adı 'Pepsi-Cola' olarak değiştirildi ve dünyanın en tanınmış markalarından biri haline geldi.

 

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Facebook değişim geçirdi Meta oldu! İşte ismini değiştiren dünya devi şirketler...

APPLE COMPUTERS - APPLE
1976'da kurulan ve bugün Apple olarak bilinen teknoloji devi, ilk olarak kurucuları Steve Jobs, Ronald Wayne ve Steve Wozniak tarafından Apple Computers olarak adlandırılmıştı.

 

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Facebook değişim geçirdi Meta oldu! İşte ismini değiştiren dünya devi şirketler...

Apple CEO'su Steve Jobs, 2007'de Apple'ın adından 'Bilgisayar' kelimesini çıkararak 'Apple' adını aldığını duyurmuştu.

 

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Facebook değişim geçirdi Meta oldu! İşte ismini değiştiren dünya devi şirketler...

Steve Jobs, Mac, iPod, Apple TV ve iPhone geliştiren şirketin, sadece bilgisayar üretmediği için ‘computers' adını çıkardığını söylemişti.

 

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Facebook değişim geçirdi Meta oldu! İşte ismini değiştiren dünya devi şirketler...

QUANTUM COMPUTER SERVİCES - AOL
1990'ların ortalarında İnternet'in ilk öncülerinden biri olan AOL, yeniden markalaşma çabasında birkaç isim değişikliği yaşadı.

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Facebook değişim geçirdi Meta oldu! İşte ismini değiştiren dünya devi şirketler...

İlk olarak Control Video Corporation (CVC) olarak ortaya çıkan şirket, esas olarak Quantum Computer Services adıyla kuruldu.

 

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Facebook değişim geçirdi Meta oldu! İşte ismini değiştiren dünya devi şirketler...

Daha sonra America Online adını alan marka, son olarak AOL adıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

 

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Facebook değişim geçirdi Meta oldu! İşte ismini değiştiren dünya devi şirketler...

TOKYO TSUSHİN KOGYO - SONY
1946'da Tokyo Tsushin Kogyo adı altında Japonya'nın Type-G adlı ilk kayıt cihazını üreten bir radyo tamirhanesi kuruldu.

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Facebook değişim geçirdi Meta oldu! İşte ismini değiştiren dünya devi şirketler...

1958 yılında ise şirketin kurucuları Tokyo Tsushin Kenkyujo'nun adının Sony Corporation olarak değiştirilmesine karar verdiler.

 

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Facebook değişim geçirdi Meta oldu! İşte ismini değiştiren dünya devi şirketler...

Bunun başlıca nedenini küresel bir çekiciliği olması, telaffuzunun daha kolay olması ve şirketin temel değerleri olan 'açık fikirlilik ve özgürlük' ile daha uyumlu olması olarak açıkladılar.

 

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Facebook değişim geçirdi Meta oldu! İşte ismini değiştiren dünya devi şirketler...

Nisan 2021'de ise oyun, film ve müzik gibi diğer alanlara çeşitliliğini yansıtmak ve tamamen tüketici elektroniği odaklı bir şirket imajını atmak amacıyla markanın adı Sony Group Corp. olarak yeniden adlandırıldı.

 

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