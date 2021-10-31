Facebook değişim geçirdi Meta oldu! İşte ismini değiştiren dünya devi şirketler...
Facebook kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg şirketin adının Meta olarak değiştirileceğini duyurmasıyla birlikte şirket için yeni bir döneme geçildi. Halihazırda faaliyet gösteren ve dünyanın en büyükleri arasında yer alan birçok büyük şirket de geçmişte isim değişikliğine gitmişti. İşte geçmişte isim değişikliğine giden dünyanın en büyük şirketleri..
BACKRUB - GOOGLE‘Google'da arama yapmak' ve ‘BackRub'da arama yapmak' tabirlerinden hangisi size daha güvenilir geliyor?
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Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, 1996 yılında geliştirdikleri arama motoruna 'BackRub' adını vermişlerdi.
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Web'in 'geri bağlantıları' analizi için bu ismi verdiklerini belirten kurucular, daha sonra, çok büyük sayıda verinin indekslenmesiyle ilgili uygun bir isim arayışına girerek, 15 Eylül 1997'de 'google.com' isminin tescil ederek kullanmaya başladı.
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BRAD'S DRİNK - PEPSİ-COLABu hikaye, Caleb Bradham adlı bir Kuzey Carolina eczacısının 'Brad's Drink' adını verdiği gazlı bir içecek geliştirip sunmaya başladığı 1893 yılına kadar uzanıyor. 4
Eczanesindeki soda çeşmesinden içeceği servis eden Bradham, başlangıçta enzim olan pepsin ve kola fıstığını içeren tatlı ve kabarcıklı demlemenin sağlığa, enerjiye ve sindirime faydalarına inanarak ürünü geliştirdi.
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Pepsin bir noktada formülden çıkarılmış olsa da, muhtemelen içeceğin yeniden adlandırılmasına neden olan bileşen olarak öne çıktı.
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1898'de Brad's Drink'in adı 'Pepsi-Cola' olarak değiştirildi ve dünyanın en tanınmış markalarından biri haline geldi.
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APPLE COMPUTERS - APPLE1976'da kurulan ve bugün Apple olarak bilinen teknoloji devi, ilk olarak kurucuları Steve Jobs, Ronald Wayne ve Steve Wozniak tarafından Apple Computers olarak adlandırılmıştı.
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Apple CEO'su Steve Jobs, 2007'de Apple'ın adından 'Bilgisayar' kelimesini çıkararak 'Apple' adını aldığını duyurmuştu.
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Steve Jobs, Mac, iPod, Apple TV ve iPhone geliştiren şirketin, sadece bilgisayar üretmediği için ‘computers' adını çıkardığını söylemişti.
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QUANTUM COMPUTER SERVİCES - AOL1990'ların ortalarında İnternet'in ilk öncülerinden biri olan AOL, yeniden markalaşma çabasında birkaç isim değişikliği yaşadı. 11
İlk olarak Control Video Corporation (CVC) olarak ortaya çıkan şirket, esas olarak Quantum Computer Services adıyla kuruldu.
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Daha sonra America Online adını alan marka, son olarak AOL adıyla faaliyetlerini sürdürüyor.
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TOKYO TSUSHİN KOGYO - SONY1946'da Tokyo Tsushin Kogyo adı altında Japonya'nın Type-G adlı ilk kayıt cihazını üreten bir radyo tamirhanesi kuruldu. 14
1958 yılında ise şirketin kurucuları Tokyo Tsushin Kenkyujo'nun adının Sony Corporation olarak değiştirilmesine karar verdiler.
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Bunun başlıca nedenini küresel bir çekiciliği olması, telaffuzunun daha kolay olması ve şirketin temel değerleri olan 'açık fikirlilik ve özgürlük' ile daha uyumlu olması olarak açıkladılar.
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Nisan 2021'de ise oyun, film ve müzik gibi diğer alanlara çeşitliliğini yansıtmak ve tamamen tüketici elektroniği odaklı bir şirket imajını atmak amacıyla markanın adı Sony Group Corp. olarak yeniden adlandırıldı.
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