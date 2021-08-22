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Fabrice N'Sakala hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşmasında siyah beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala hastaneye kaldırıldı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Fabrice N'Sakala'nın bilincinin açık olduğu ve tedbir amacıyla hastaneye sevk edildiği belirtildi. Müsabakanın 71'inci dakikasında topsuz alanda kendisini yere bırakan N'Sakala için oyun durduruldu. Beşiktaş'ın sağlık ekibi hızlı bir şekilde sahaya girerek oyuncuya müdahale etti. Saha içindeki müdahalenin tam olarak yeterli olmaması nedeniyle sahaya ambulans çağrılırken, 31 yaşındaki oyuncu ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

2021-08-22 00:43:13
Hatalı dönüş yapan otomobile çarptı, takla atarak yere düştü

Hatalı dönüş yapan otomobile çarptı, takla atarak yere düştü

Adana'da hatalı dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada metrelerce takla atarak yere düştü. Kaza anları ise anbean kaydedildi. Kaza, 19 Ağustos günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün hatalı dönüş yapması sonucu karşı şeritten gelen motosikletle çarpıştı. Otomobilin dönmek için ani manevra yapması nedeniyle frene basmaya fırsat bulamayan motosiklet sürücüsü, havada taklalar atarak yere düştü. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Philedelphia hayvanat bahçesinde maymun bebek dünyaya geldi

Philedelphia hayvanat bahçesinde maymun bebek dünyaya geldi

ABD Philadelphia'daki hayvanat bahçesinde nadir görülen bir maymun türü olan Francois yaprak maymunu dünyaya geldi
Önce ateşe verdi sonra kiracısının üzerine kapıyı kilitledi

Önce ateşe verdi sonra kiracısının üzerine kapıyı kilitledi

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2228. Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İddialara göre, psikolojik sorunları olan ev sahibi çatı katını ateşe verdi. Daha sonrasında ise 6'ncı katta bulunan kiracısının üzerine kapıyı kilitleyerek olay yerinden kaçtı. Kiracı ise kendi imkanlarıyla kapıyı açarak alevlerden kurtuldu. Yangını gören mahalle sakinleri olayı hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekip sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alınırken polis kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yangından kurtulan kişi daha sonra polis ekiplerine ifade vermek üzere karakola götürüldü.
Müzik öğretmeninin 'hayvan barınağı' tepkisi sosyal medyada ilgi gördü

Müzik öğretmeninin 'hayvan barınağı' tepkisi sosyal medyada ilgi gördü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde müzik öğretmeni Özay Kaya’nın (45), apartmanlarının önündeki kulübede yaşayan 'Köpük' adını verdikleri köpeğin, bina yönetimi tarafından hayvan barınağına gönderilmesi yönünde aldığı karara tepki gösterdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü. Köpeğin mahallenin sembolü olduğunu söyleyen Kaya, 'Benim tepkim vicdana, insanaydı' dedi. Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Nakış Sokak’ta vatandaşlar tarafından yaklaşık 2 yıl önce sokakta yaralı halde bulunan köpek tedavi ettirildi. Köpük adı verilen köpek için kulübe yaptırıldı. Ancak Güventürk Apartmanı yönetimi, binanın önündeki kulübede yaşayan köpeğin alınması için belediyeye başvurdu.
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