Eylül yağışları geçen yılı 3'e katladı

Marmara Bölgesi'nde normali 36,5 mm, 2020 Eylül ayı 13 mm iken, bu yıl 22,9 mm ile normaline göre yüzde 37 azaldı, geçen yıl eylül ayına göre yüzde 76 arttı.



Ege Bölgesi'nde normali 17,1 mm, 2020 Eylül ayı 9,8 mm iken, bu yıl 10,6 mm ölçüldü. Normaline göre yüzde 38 azaldı, geçen yıla göre yüzde 8 arttı.



Akdeniz Bölgesi'nde normali 14,8 mm ve 2020 yılı Eylül ayı 6,8 mm iken, bu yıl 21,7 mm oldu. Yağışlar normaline göre yüzde 47, geçen yıla göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.



İç Anadolu'da normali 14,4 mm ve 2020 yılı Eylül ayı 8,3 mm iken, bu Eylül yağışı 30,9 mm oldu. Yağışlardaki artış normaline ve geçen yıla göre yüzde 100'ü aştı.



Karadeniz Bölgesi'nde normali 50,4 mm ve 2020 yılı Eylül ayı 19,7 mm iken, bu yıl 81,4 mm ölçüldü. Yağışlarda normaline göre yüzde 62, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'ün üzerine çıkarak 4 katı aştı.



Doğu Anadolu'da normali 14,9 mm ve 2020 yılı Eylül ayı 6 mm iken, bu yıl 15,1 mm ölçüldü. Yağışlar normali civarında gerçekleşirken, geçen yıla göre yüzde 100'ü aştı.



Güneydoğu Anadolu'da normali 5,4 mm ve 2020 yılı Eylül ayı 0,2 mm iken, bu yıl 1,9 mm ölçüldü. Yağışlar normaline göre yüzde 65 azaldı, geçen yıla göre ise yüzde 100'ü aşan artış gösterdi.