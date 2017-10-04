Eylül ayında düzenlenen operasyonlarda 222 terörist öldürüldü

04.10.2017 14:49:32

Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmak için saldırılar düzenleyen, siviller ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen ve kışa hazırlanan terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan güvenlik güçleri, eylül ayında 222 teröristi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik güçleri, ülke genelinde eylül ayında düzenlediği operasyonlarda kış üslenmesine hazırlanan terör örgütü PKK'ya göz açtırmayarak, 222 teröristi etkisiz hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli başta olmak üzere tüm güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarına karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Şehir merkezi ya da kırsal demeden gece gündüz PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalan güvenlik güçleri, şu sıralar kış üslenmesine hazırlanan örgüte yönelik sonbaharda da yoğun operasyonlar gerçekleştirdi.

Kış ve yaz aylarında kırsalı PKK'ya dar eden güvenlik güçleri, sonbahar döneminde de kararlılıkla yürütülen operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirdi.

222 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, terör örgütü PKK mensuplarının 1-30 Eylül'deki saldırılarında 15 güvenlik görevlisi şehit oldu. İşçilerin de aralarında bulunduğu 6 sivilin yaşamını yitirdiği terörist saldırılarda 11 sivil de yaralandı. Operasyon ve terör saldırılarında yaralanan 30 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzuruna yönelik hain saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

Eylül ayında yurt içi ve dışındaki operasyonlarda 222 terörist etkisiz hale getirildi.