Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı (3)

01.10.2017 14:21:49

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Geçen kasım ayından bu yana ihracatta artış açıklıyoruz, bunların beşi çift haneli. Azmimizle Orta Vadeli Program'da (OVP) açıklanan bu yılki 156,5 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayacağımızdan emin, aşacağımızdan umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, atılım yılı ilan edilen 2017'nin başından beri istikrarlı bir artış elde etmenin, kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu kaydetti.

Eylül ayında ihracata parite etkisinin pozitif yönlü olarak 234 milyon dolar olduğunu belirten Büyükekşi, "Özellikle avro/dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili oldu. Ancak yıl genelinde durum tam tersi. Hesaplamalarımıza göre yılbaşından bu yana parite, ihracatımızda 1,8 milyar dolarlık negatif bir etki yarattı. Yıl genelindeki olumsuz etkinin temel sebebi ise dolar/TL kurunun geçen seneye göre yüksek olması oldu." bilgisini verdi.

Büyükekşi, geçen hafta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan 2018-2020 OVP için "2017 ihracat hedefi 153,3 milyar dolardan 156,5 milyar dolara revize edildi. Bizler, ihracat başarımıza bağlı olarak OVP'de ihracat hedefinin yukarı yönlü revize edilmesinin gururunu yaşıyoruz. Geçen kasım ayından bu yana ihracatta artış açıklıyoruz, bunların beşi çift haneli. Azmimizle OVP'de açıklanan bu yılki 156,5 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayacağımızdan emin, aşacağımızdan umutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Topraklarının 5'te 1'inde tarım yapan Antalya, seracılıkta da ülke lideri"





Mehmet Büyükekşi, TİM olarak ihracatı artırma yönünde yaptıkları faaliyetlere ve jeopolitik gelişmelerin ihracata etkisine değinerek, şunları dile getirdi:

"Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tüm dünyayı karşısına alarak ve anayasaya aykırı olarak gerçekleştirdiği referandumun hiç kimseye fayda sağlamayacağını düşünüyoruz. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Kuzey Irak bölgesine ihracatımız, Irak'a toplam ihracatımızın yüzde 25'i. Biz aynı zamanda Irak Merkezi Yönetimine de ihracat gerçekleştiriyoruz. Ümit ediyoruz ki, bölgesel yönetim bu yanlıştan bir an önce döner. Ve Irak, Kürt, Arap ve Türkmen yani tüm milletlerin kardeşçe yaşadığı bir ülke olma yolunda ilerlemeye devam eder."

İhracat rakamlarının açıklandığı Antalya'ya ilişkin olarak Büyükekşi, "Antalya, her yıl ülkemize gelen turistlerin üçte birini tek başına ağırlıyor. Bu yılın ilk sekiz ayında Norveç'in nüfusundan daha fazla misafire, 7 milyona yakın yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Topraklarının 5'te 1'inde tarım yapan il, seracılıkta da ülke lideri. Toplam sebze ihracatımızın dörtte birini yapıyor. Bu yıl ilk dokuz ayında da yüzde 23 artarak 859 milyon dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı Büyükekşi, ihracat rakamlarına ev sahipliği yapan AGT firması için de "AGT, Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretim yapısı ile Antalya'nın önde gelen ihracatçılarından biri. Beş kıtadan 60 ülkeye ihracat yapıyor. Ödüllü üretim tesislerine sahip. Bin kişiye istihdam sağlıyor. Antalya'nın ilk Ar-Ge Merkezi'ni geçen yıl açtı. Ülkemiz artık, AGT gibi fark yaratan firmalarımızın başarılarıyla 'Ahşap ve Orman Ürünleri' ihracatında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri." yorumunu yaptı.

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(Bitti)