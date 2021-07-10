Evlat nöbetindeki anne: Mutlu haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldım
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerden Fatma Akkuş, kızı Songül Akkuş'un teslim olduğu haberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında öğrendi. Akkuş, kızını kazandığını belirterek, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında 'Songül teslim olmuş mu?' diye sordum. O da bana 'Teslim olmuş' dedi. Mutlu haberi ondan aldım. Çok şükür bugünlere, otura otura kazandık' dedi.