Evkur Yeni Malatyaspor'un milli gururu Khalid Boutaib

04.10.2017 13:12:17

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Evkur Yeni Malatyaspor'un milli takıma çağrılan tek futbolcusu Faslı Khalid Boutaib oldu.Evkur Yeni Malatyaspor'un en golcü ismi durumundaki forvet oyuncusu Khalid Boutaib, Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası 3. Turu'nda oynayacağı Gobon maçının kadrosunda en önemli gol silahı olarak görev yapacak. Sarı-kırmızılıların sezon başında Fransa'nın Strasbourg Kulübü'nden transfer ettiği Faslı Khalid Boutaib, 7. haftası geride kalan Süper Lig'de attığı 5 golle takımının en golcü ismi olmayı başardı.Başarılı golcü Nabil Dirar ve Younes Belhandalı Fas Milli Takımı'nın da en istikrarlı oyuncusu olmayı başarırken, bu durum Yeni Malatyaspor yönetimi ve teknik heyetini de memnun ediyor.