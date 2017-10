Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek, eleştirilere cevap verdi

04.10.2017 13:03:36

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, "Kulübün başında dördüncü yılım ve her sene başında olduğu gibi bu sezon da şahsımla alakalı sert eleştiriler ve asılsız söylemler duyuyorum. Onlara her zamanki gibi yine en güzel cevabı sezon sonu vereceğim" dedi.Gevrek, son günlerde şahsına yönelik yapılan eleştiriler ve takımdaki son durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Evkur Yeni Malatyaspor'un başında dördüncü yılına girdiğini hatırlatarak sözlerine başlayan Gevrek, "Bu sezon hedefimizi açıklarken dedik ki, ilk senemizde ligde kalalım sonraki senelerde ise daha ayakları sağlam basan bir takım kurarız. Ancak gördüğüm kadarıyla sanki hedefimiz şampiyonlukmuş gibi artık aldığımız 1 puanın bile belli bir kesim üzerinde memnuniyetsizlik yaşattığına şahit oluyoruz. Henüz ligin 7. haftası geride kaldı ve bizim 8 puanımız bulunmakta. En son sahamızda oynadığımız Konya maçı ve öncesindeki birkaç maçta hakem hatalarından kaynaklı kaybettiğimiz puanları da unutmamak lazım" diye konuştu."Tutarsız ve boş söylemler"Gevrek, kazanılan puanlar sonrası bile kendisini eleştirme fırsatı kollayan bir kesim olduğunu belirterek, "Eleştirilerin çıkış noktasına bakıyorsunuz, tutarsız ve hiçbir mantık süzgecinden geçirilmeyen boş söylemler. Neymiş efendim bu sezon alınan yabancıların büyük bir bölümü son 2 maçta oynamamış. Olabilir, oynatılmayabilir. Bu hocanın tercihidir bize sadece saygı duymak düşer. Bu takımın her futbolcusu bizim için değerlidir ve transfer edilirken hiçbirinin sözleşmesine 'ilk on birde oynatılacak' maddesi konulmamıştır. Hem bir de sanki onların yerine oynatılan futbolcuları Yunan takımı Olimpiyakos'un yönetimi transfer ettirmiş. O futbolcuları da yönetimimiz ve kulübümüzün transfer komitesi aldı" şeklinde konuştu."Takıma ya da yönetime küsen bir taraftarımız yok"Stadın dolmamasına ilişkin eleştirilere de cevap veren Gevrek, "Stadımızın hazır hale getirilmesi süreci herkesin malumu. Bazı eksiklikler vardı ve yeni yeni bazı şeyler oturuyor. O düzen kurulanana kadar da bazı sıkıntılar yaşanabilir. Ancak burada oynadığımız 2 maça bakıldığında maç başı seyirci ortalaması 8 bin dolayında. Bu da İnönü Stadı'ndaki dolu bir maçın seyirci sayısına eşit. Yani eski stadımızda dolu tribünler önünde oynadığımız bir maça gelen taraftar sayısı kadar taraftarımız gelmiş bu maçlara. Burada asıl amaç bu sayıyı nasıl yükseltiriz? Evet, kabul ediyoruz stat uzak, ulaşım sorunu var. Bunun yanında bilet satış gişelerimizi de henüz merkezi yerlere kuramadık. Tüm bu sıkıntılar çözüldüğünde seyirci sayısının artacağını düşünüyorum. Takıma ya da yönetime küsen bir taraftarımız yok" dedi."En güzel cevabı sezon sonu vereceğim"Gevrek, kulüp başkanlığında bulunduğu 4 yıl içerisinde 2 şampiyonluk yaşadığını da sözlerine ekleyerek, "Kulübün başında dördüncü yılım ve her sene başında olduğu gibi bu sezon da şahsımla alakalı sert eleştiriler ve asılsız şeyler görüyorum. Onlara her zamanki gibi yine en güzel cevabı sezon sonu vereceğim. Ben bu eleştirilere alıştım. Onlar eleştirdi, biz şampiyon olduk, onlar eleştirdi, biz daha da hırslandık. Bu eleştirilere sadece gülüyorum. Şunu bilsinler ki bu kulüpte yanlış giden bir durum söz konusu olsa buna en başta sayın belediye başkanımız müdahale eder. Yeni Malatyaspor Kulübü mevcut yapısıyla Türkiye'deki en sağlam ve temiz kulüp durumundadır" açıklamasını yaptı.