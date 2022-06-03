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Ev sahipleri kiraya yüzde kaç zam yapabilir?

Timetürk Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı, açıklanan oranları değerlendirdi.

2022-06-03 12:08:27

Ev sahipleri ile kiracılar arasında düzenlenen ve 1 Haziran ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında güncellenecek (uzatılacak) olan kira sözleşmelerine göre yapılacak maksimum yasal artış oranı kesinleşti. 3 Haziran 2022 Cuma günü açıklanan son 12 aylık ortalama enflasyon rakamlarına göre kiralara son 1 yıllık ortalama TÜFE oranı olan yüzde 39.33'ün üzerinde zam yapılamayacak. Her iki tarafın aralarında anlaşmaları halinde bu orandan farklı olarak bir artırıma gidebilir ancak tarafların aralarında uzlaşamamaları halinde aralık ayında yenilenecek kira kontratlarında yasal olarak bu oran baz alınır.

Buna göre aylık kirası 2.000 TL olan ve sözleşmesi haziran 2022'de yenilenmesi gereken konutların kirası 2.000 TL + yüzde 39.33= 2.786.60 TL olacak.

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