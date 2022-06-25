Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredisinde yeni düzenleme

BDDK'nın vurguladığı sınıflama binaların yalıtım, enerji ve yapı standartları özelliklerine göre değişiyor. Binalar için enerji sınıflandırmaları A ile G arasında gerçekleşiyor. A en verimli, G ise en verimsiz enerji sınıf. Bina olması gereken tüm yapı ve yalıtım standartlarını taşıyorsa C enerji sınıfını alıyor. Olması gereken standartlardan daha iyiyse B enerji sınıfına dahil oluyor. A sınıfı ise tasarım, yalıtım, ısıtmasoğutma- havalandırma, campencere sistemlerinin en verimli olduğu binalara veriliyor. Uzmanlar, BDDK düzenlemesinin enerji verimliliğini esas almasının önemli olduğunu belirtirken, ülke genelinde ortalama ev fiyatlarının 1 milyon TL'yi aştığını, vatandaş evin değerinin yüzde 90'ını krediden sağlasa da aylık kredi taksitinin 12-13 bin TL'lere çıktığını belirtiyor. Uzmanlar, yeni düzenlemeyle, krediye ihtiyacı olmadığı halde bu imkândan yararlanarak, birden fazla ev sahibi olan ve bunu da fırsatçılığa çevirenlerin talebinin de kesileceğini belirtiyor.