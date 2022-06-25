Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredisinde yeni düzenleme

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım "Kredi oranlarının yeni konutta daha yüksek olması sektör adına olumlu. Bu yolla üretim hız kazanabilir. 10 milyon lira üzerine kredi verilmemesi de doğru bir yaklaşım. İmkânı iyi olan kimi tüketici faiz avantajlı olunca parasını kullanmak yerine kredi çekiyor. Bu defa gerçekten krediye ihtiyacı olan vatandaşa haksızlık doğuyor. O nedenle imkânı olan ve lüks konut alanın kredi kullanmadan alım yapması daha adil bir yaklaşım olur" dedi. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) ve Tüketici Dernekleri Konfederasyonu (TÜDEF) Başkanı Aziz Koçal, "Değeri 10 milyon liranın üzerinde olan konutlar için kredi imkânı olmayacak. Bu tüketici açısından kısıtlayıcı bir karar. Her ne kadar bu tip ve bedelde konuta erişimi olan kesim daha az oranda olsa da krediye erişim imkânı önemlidir. Bu ortamda her ne kadar kâr oranları yüksek de olsa yine de finans sisteminin kendisini korumak için adımlar attığı görülüyor. Ekonomik durumu iyi olan, ya da yatırım yapmak için alan arayan tüketicinin aleyhine alınmış bir karar" dedi. Kaynak: Sabah