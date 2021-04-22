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Ev sahibi ile kiracı arasında gürültü kavgası: 1 kişi öldü

İzmir'in Çiğli ilçesinde kiracısının bıçakladığı ev sahibi hastanede hayatını kaybetti.

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22.04.2021 02:55:42
Ev sahibi ile kiracı arasında gürültü kavgası: 1 kişi öldü

Ataşehir Mahallesi 8258 Sokak'ta 3 katlı binanın son katında ikamet eden ev sahibi Deniz Kanat ile giriş kattaki kiracısı Oktay H. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kanat ve Oktay H. birbirlerini bıçakladı. Oktay H, olayın ardından kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kanat, yapılan müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden yaralı halde kaçan şüpheli bir süre sonra bekçi ekiplerince yakalanarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kanat, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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