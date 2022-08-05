Ev almanın yolu sosyal konuttan geçiyor

2021'in son çeyreğinden itibaren gayrimenkul piyasasında fiyatların hızla yükselmesi sonucu ev satın almayı düşünen orta ve ve dar gelirli kesimler hayal kırıklığına uğradı. Hükümet, artan konut talebini karşılamak için bir dizi adımlar atmaya hazırlanıyor. Sosyal konut imalatı ile hem tırmanışa geçen fiyatların önüne geçilmesi, hem de talebe kısmen de olsa karşılık verilerek fiyat dengesinin sağlanması amaçlanıyor. Timetürk Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı, bu süreçle ilgili değerlendirmede bulundu.