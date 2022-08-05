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Ev almanın yolu sosyal konuttan geçiyor

2021'in son çeyreğinden itibaren gayrimenkul piyasasında fiyatların hızla yükselmesi sonucu ev satın almayı düşünen orta ve ve dar gelirli kesimler hayal kırıklığına uğradı. Hükümet, artan konut talebini karşılamak için bir dizi adımlar atmaya hazırlanıyor. Sosyal konut imalatı ile hem tırmanışa geçen fiyatların önüne geçilmesi, hem de talebe kısmen de olsa karşılık verilerek fiyat dengesinin sağlanması amaçlanıyor. Timetürk Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı, bu süreçle ilgili değerlendirmede bulundu.

2022-08-05 15:25:39
Ümit Özdağ-HDP'li Gergerlioğlu polemiği

Ümit Özdağ-HDP'li Gergerlioğlu polemiği

Ümit Özdağ, kendisine soru soran Salih Gergerlioğlu'nu engelledi. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Özdağ'a tepki göstererek, 'Öylesine ırkçısın ki babadan dolayı oğlu yargılıyorsun!' dedi.
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Arkada metrelerce uçurum! Beceri mi delilik mi?

Metrelerce yükseklikteki uçurumun kenarında geri geri gelip aksi yöne aracını döndüren sürücünün direksiyon hakimiyetine görenler hayran kaldı
İnkalar bu kapları büyü yaparken kullanıyor

İnkalar bu kapları büyü yaparken kullanıyor

Çeşitli hayvan figürleriyle şekillendirilen su kaplarındaki suyu çalkalayarak o hayvanın sesini çıkarmasıyla gerçekleşen İnka büyüsünün videosu sosyal medyada ilgi gördü
Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düştü: 4 yaralı

Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düştü: 4 yaralı

ABD’de Beyaz Saray yakınlarına düşen yıldırım, 4 kişinin yaralanmasına yol açtı.
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