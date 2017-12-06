Euroleague'de 11. hafta heyecanı

06.12.2017 10:15:00

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THY Euroleague'de 11. hafta yarın Litvanya'da oynanacak Zalgiris Kaunas - Panathinaikos karşılaşmasıyla başlayacak.THY Euroleague 11. hafta heyecanı yarın ve 8 Aralık Cuma günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Zalgiris Kaunas, Panathinaikos'u ağırlayacak. Bu hafta iki Türk takımı da deplasmanda galibiyet arayacak. Anadolu Efes, Sırbistan'da Kızılyıldız ile, Fenerbahçe Doğuş ise İspanya'da FC Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek. Haftanın önemli maçında Olympiakos, Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda Real Madrid ile oynayacak.THY Euroleague'de 11. haftanın programı ise şöyle:Yarın21.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos22.00 Brose Baskets Bamberg - CSKA Moskova22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Valencia Basket22.30 Saski Baskonia SAD - Unicaja Malaga22.45 EA7 Olimpia Milano - BC Khimki Moskova8 Aralık Cuma21.00 Kızılyıldız - Anadolu Efes22.00 Olympiakos - Real Madrid23.00 FC Barcelona Lassa - Fenerbahçe Doğuş