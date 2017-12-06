Euroleague'de 11. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 11. hafta yarın Litvanya'da oynanacak Zalgiris Kaunas - Panathinaikos karşılaşmasıyla başlayacak
06.12.2017 10:15:00
THY Euroleague'de 11. hafta yarın Litvanya'da oynanacak Zalgiris Kaunas - Panathinaikos karşılaşmasıyla başlayacak.
THY Euroleague 11. hafta heyecanı yarın ve 8 Aralık Cuma günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Zalgiris Kaunas, Panathinaikos'u ağırlayacak. Bu hafta iki Türk takımı da deplasmanda galibiyet arayacak. Anadolu Efes, Sırbistan'da Kızılyıldız ile, Fenerbahçe Doğuş ise İspanya'da FC Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek. Haftanın önemli maçında Olympiakos, Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda Real Madrid ile oynayacak.
THY Euroleague'de 11. haftanın programı ise şöyle:
Yarın
21.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos
22.00 Brose Baskets Bamberg - CSKA Moskova
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Valencia Basket
22.30 Saski Baskonia SAD - Unicaja Malaga
22.45 EA7 Olimpia Milano - BC Khimki Moskova
8 Aralık Cuma
21.00 Kızılyıldız - Anadolu Efes
22.00 Olympiakos - Real Madrid
23.00 FC Barcelona Lassa - Fenerbahçe Doğuş
THY Euroleague 11. hafta heyecanı yarın ve 8 Aralık Cuma günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Zalgiris Kaunas, Panathinaikos'u ağırlayacak. Bu hafta iki Türk takımı da deplasmanda galibiyet arayacak. Anadolu Efes, Sırbistan'da Kızılyıldız ile, Fenerbahçe Doğuş ise İspanya'da FC Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek. Haftanın önemli maçında Olympiakos, Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda Real Madrid ile oynayacak.
THY Euroleague'de 11. haftanın programı ise şöyle:
Yarın
21.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos
22.00 Brose Baskets Bamberg - CSKA Moskova
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Valencia Basket
22.30 Saski Baskonia SAD - Unicaja Malaga
22.45 EA7 Olimpia Milano - BC Khimki Moskova
8 Aralık Cuma
21.00 Kızılyıldız - Anadolu Efes
22.00 Olympiakos - Real Madrid
23.00 FC Barcelona Lassa - Fenerbahçe Doğuş