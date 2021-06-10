DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Mısır ve Fransa'dan ortak tatbikat
EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?
Türkiye'nin 'derin' sorunu deniz kirliliği
Bakan Koca açıkladı: Gıda sektörü aşı programına dahil ediliyor
İngiliz medyası: İsrail rüşvet dağıtarak İngiltere'yi yönetiyor
Almanya’da BioNTech-Pfizer aşısı belirli hastalıkları olan 12 yaş üstü çocuklara tavsiye edildi
Macron duyurdu: 4 yıldır süren Barkhane Operasyonu sona erecek
Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 6 bin 408 yeni vaka, 96 can kaybı
Tarım Kredi salgında çiftçiye ne verdi?
Netanyahu kendisini ‘Musa’ya rakiplerini ‘kafirler’e benzetti
Meclis'ten Marmara'daki müsilaj için ''komisyon'' adımı
Stoltenberg ile Zelenskiy’den kritik görüşme
Macron'a tokat atan kişinin cezası belli oldu
“Orhan Pamuk ve Türk romanının trajik ölümü”
Sincan Belediyesi 3. Verimlilik ve Teknoloji fuarına katıldı

EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir2? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?

Türkiye'deki bazı sanatçılar A milli futbol takımı için bestediler. EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?

2021-06-10 20:05:08
EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir3? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?

EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir3? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?

Türkiye'deki bazı sanatçılar A milli futbol takımı için bestediler. EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?
EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?

EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?

Türkiye'deki bazı sanatçılar A milli futbol takımı için bestediler. EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?
Afyonkarahisar'daki yaban hayatından fotokapan görüntüleri

Afyonkarahisar'daki yaban hayatından fotokapan görüntüleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için Afyonkarahisar'daki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirdi. Fotokapanlar, kurt, kızıl geyik, kara akbaba, kızıl akbaba, tilki, porsuk, kınalı keklik, kaya kartalı, şah kartalı, ak kuyruklu kartal, yaban domuzu, drone ile de kırsalda yılkı atları ve toy kuşları görüntüledi. Son bir yıl içerisinde fotokapanlar ile drone'lara yansıyan görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alırken ayrıca, hem yaban hayatının artış ve azalışları kayıt altına alınıyor, hem de kaçak avcılığın önüne geçiliyor.
69 saniyelik 'Türkiye-AB' arşivi

69 saniyelik 'Türkiye-AB' arşivi

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, 1963 yılında Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık antlaşması imzalamasıyla başladı. 1987 yılında tam üyeliğe başvurmasıyla ivme kazanan sürecin sonunda AET Bakanlar Konseyi'nin başvuruyu kabul etmesi sonrasında 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara Anlaşması imzalandı. Geçen yıllar içinde bir çok parti lideri ve siyasi AB ile ilgili seçmenine vaatlerde bulundu
Görüş Bildir Bizimle Paylaş