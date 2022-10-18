Etyen Mahçupyan: Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim

Gazeteci Etyen Mahçupyan 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mahçupyan, 'Putin ile teke tek oturduğunda 'Mansur Yavaş'a mı güvenirim, Erdoğan'a mı?' Çok açık ki Erdoğan'a güvenirim' dedi.

"YENİDEN TAYYİP ERDOĞAN'A OY VEREBİLİRİM"

Karar tv'ye konuşan Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı Etyen Mahçupyan, devlet-siyaset ilişkisi bakımından güveneceği adaylar için, "Eğer son perde açıldığında, Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş karşılıklı olarak kalırsa kime oy vereceğimi ben şu anda bilmiyorum. Yeniden Tayyip Erdoğan'a oy verebilirim. Çünkü bu noktada ana mesele değişmeyecekse, devlet siyaset ilişkisi değişmeyecekse, Putin ile teke tek oturduğunda 'Mansur Yavaş'a mı güvenirim, Erdoğan'a mı?' Çok açık ki Erdoğan'a güvenirim. Ancak Kılıçdaroğlu olsaydı ona güvenirdim." ifadelerini kullandı.