ETÜ'nün akademik yıl açılış töreni

04.10.2017 23:35:58

Erzurum Teknik Üniversitesinin (ETÜ) 2017-2018 akademik yılı için açılış töreni düzenlendi.

Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende bir konuşma yapan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, üniversitenin kuruluşundan bu yana gösterdiği akademik ve sosyal yapılanmanın yanı sıra kampüs alanının yapım çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Yaylalı, ETÜ'nün laboratuvar, derslik ve fiziki olanakların sağladığı imkanlarla büyük başarılara imza attığını belirterek, "University Ranking by Academic Performance (URAP) araştırma laboratuvarının açıkladığı 2017 sıralama raporunda, üniversitemiz önemli bir başarı gösterdi. Rapora göre üniversitemiz, 2000 yılından sonra kurulan ve tıp fakültesi olmayan 56 üniversite arasında 4'üncü olurken, değerlendirmeye alınan 77 üniversite arasında ise 17'nci sırada yer almıştır." dedi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu da Erzurum Teknik Üniversitesinin kentte kurulan ikinci devlet üniversitesi olarak kısa zamanda önemli işler yaptığını ifade etti.

Konuşmaların ardından eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Ersan Aslan, "bölgede yönetilen değil yöneten ülke olabilme" konulu bir sunum yaptı.

Kamu üniversiteleri ile sanayi iş birliğinin önemini vurgulayan Aslan, "Burada gerek öğretim elemanları, gerekse öğrenciler Türkiye'nin kalkınması için kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları ile üniversitelerimizi daha ileriye götürecektir. Ülke kalkınmasında girişimci ve katılımcı gençlerin yetiştirilmesi için öğretim elemanlarının karar alma mekanizmalarının olması gerekiyor." diye konuştu.

Program, Vali Azizoğlu ve Rektör Yaylalı'nın, Ersan Aslan ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından projeleri destekleme kararı alınan akademisyenlere plaket verilmesi ile sona erdi.