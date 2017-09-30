Etiyopya'da 'Irreecha Festivali' öncesi yoğun güvenlik önlemleri

30.09.2017 16:32:58

Etiyopya'daki Oromo halkı tarafından her yıl kutlanan ve "Irreecha Festivali" olarak adlandırılan şükran bayramı etkinlikleri öncesinde bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Başkent Addis Ababa'nın güneydoğusundaki Bishoftu kasabasında yarın düzenlenecek etkinliklerden önce halk kasabada toplanmaya başladı.

Yüzlerce polis ve askerin görevlendirildiği kasabada, yarın yaklaşık 1,5 milyon insanın toplanması ve geçen yıl hayatını kaybedenler için de anma töreni yapılması bekleniyor.

Geçen yıl, hükümet karşıtı slogan atan kalabalığa polisin göz yaşartıcı gaz ve havaya ateş açarak karşılık vermesinin ardından izdiham yaşanmış, olayda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Her yıl yağmur dönemi sonunda kutlanan festivalde, halk sahip oldukları nimetler için yerel dilde "Waaqa" olarak adlandırılan tanrıya şükranlarını sunuyor ve dua ediyor.

Etiyopya'daki en kalabalık etnik grup olan Oromolar için festival aynı zamanda muhalif gösteriler için de zemin teşkil ediyor.

Ülkedeki Oromiya ve Amhara eyaletlerinde geçen yıl yaşanan protesto ve şiddet olaylarında bine yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet bu yılki etkinliklerde silahlı güvenlik görevlilerin kalabalığa yakın durmayacağını ve etkinlik alanının uzağında konuşlanacağını açıklamıştı. â€‹





