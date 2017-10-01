Eskişehir'de korkunç kaza: 2 ölü

01.10.2017 15:24:15



Kaza, Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 BS 739 plakalı otomobil, Sivrihisar'dan Eskişehir istikametine seyrediyordu. Yeni yapılan Şehir Hastanesi civarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilin sürücüsü Kamil Çolaker (38) ile yolculardan Vatan Topbaşlı (40) hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan diğer bir yolcu Sayın D.'nin (36) ise hayati tehlikesi devam ediyor.



Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.