Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

04.12.2017 15:41:51

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Hakimler Savcılar Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen davada eski Yargıtay üyesi sanık Hakkı Torlak hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Torlak ile avukatı katıldı.

Duruşmada Yargıtay Savcısı Müslüm Canpolat, sanık Torlak hakkındaki iddianamenin özetini okudu. İddianamede, Torlak'ın, örgüt toplantılarına katıldığı, FETÖ'nün HSYK'da etkin olduğu dönemde örgüt liderinin talimatıyla 2010'da Yargıtay üyeliğine seçilenler arasında yer aldığı ifade edildi.

İddianamede, telefonunda örgütün gizli haberleşme programı ByLock tespit edilemeyen sanığın adının, diğer örgüt üyelerinin kendi aralarındaki ByLock üzerinden yaptıkları yazışmalarda geçtiği kaydedildi.

Savunma için söz verilen sanık Torlak, önceki avukatının davadan çekildiğini, duruşmaya gelen avukatın barodan Cuma günü atandığını belirterek, savunma için süre istedi. Torlak'ın avukatı da savunma yapmak için süre verilmesini ve sanığın tahliyesini talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık avukatının tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.



Duruşma, sanığın savunmasını hazırlaması için ertelendi.