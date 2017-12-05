Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih'in öldürülmesi

05.12.2017 21:09:33

Yemen'de eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in öldürüldüğü saldırıda yeğeni Tarık Muhammed'in de hayatını kaybettiği bildirildi.

Salih'in liderliğini yaptığı Genel Halk Kongresi (GHK) kaynaklarından alınan bilgiye göre, eski cumhurbaşkanının özel koruma ekibinin komutanlığını yapan Tuğgeneral Tarık Muhammed, Husilerle girilen çatışmada Salih'ten önce öldü.

Salih'in en küçük oğlu Medyen'in Husilerin elinde olduğunu ifade eden GHK kaynakları, diğer oğlu Salah'in akıbetinin ise hâlen bilinmediğini aktardı.

Husilere bağlı Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Salih'in bazı oğullarının hastanede tedavi gördüğünü ancak onları alıkoymadıklarını ifade etmişti.

GHK'den üst düzey bir yetkili, eski Cumhurbaşkanı Salih'in dün Husiler tarafından öldürüldüğünü doğrulamıştı.



Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Taraflar arasındaki çatışmalar cumartesi sabahı Sana'da yeniden alevlenmişti.