Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih'in öldürülmesi

05.12.2017 03:27:36

Eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in yanı sıra aynı saldırıda Genel Halk Kongresi (GHK) Genel Sekreteri Arif ez-Zevka'nın da öldürüldüğü bildirildi.

Ali Abdullah Salih'in liderliğini yaptığı GHK partisi, başkent Sana'nın güneyinde Senhan ilçesine bağlı El-Cahşi bölgesinde konvoyu durdurularak öldürülen Salih ile GHK Genel Sekreteri Zevka'nın da öldürüldüğünü duyurdu.

GHK, resmi internet sitesinde Salih ve Zevka'nın ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımlandı.

Salih ile GHK Genel Sekreteri Zevka'nın da öldürüldüğü belirtilen mesajda, "Salih, Senhan ilçesinin El-Cahşi bölgesinde beraberindeki bazı yetkililerle birlikte iken konvoyu hedef alınarak öldürüldü. Sana ve diğer illerdeki parti yönetim kadrosu ve üyelerine bağlılık, sebat ve sabra tutunmaya ve partinin birlik ve beraberliği korumak için tek yürek olmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Suudi Arabistan'dan Yemen'e destek açıklaması

Suudi Arabistan'ın Sana Büyükelçisi Muhammed Al Cabir de ülkesinin Yemen'in yanında olduğunu vurguladı.

Al Cabir, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Salih'in öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın, İran terbiyesinin bir parçası olarak anlaşmaları bozan Husilerin işlediği suçlar karşısında ne olursa olsun Yemen halkının yanında olduğunu" belirtti.

GHK'dan üst düzey bir yetkili, eski Cumhurbaşkanı Salih'in dün Husiler tarafından öldürüldüğünü doğrulamıştı.

Sabahın erken saatlerinde Salih'in evine giren Husiler, içerideki tüm silahları çıkardıktan sonra eve yerleştirdikleri patlayıcıları infilak ettirmişti.

Husilerin, daha sonra Salih'in konvoyunu Sana'nın 40 kilometre güneyinde memleketi Sanhan'a giderken durdurdukları ve Salih'i bilinmeyen bir yere götürmelerinin ardından başından vurarak öldürdükleri kaydedilmişti.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Taraflar arasındaki çatışmalar cumartesi sabahı Sana'da yeniden alevlenmişti.

- Ali Abdullah Salih

Ailesi Sanhan aşiretine mensup olan Ali Abdullah Salih, Yemen'in başkenti Sana'da 21 Mart 1942'de dünyaya geldi. Salih, Yemen'in iki ayrı devlet olduğu dönemde 1978-2012 yıllarında Yemen Devlet Başkanı olarak görev yaptı. Yemen'de en uzun devlet başkanlığı görevinde bulunan Salih, döneminde Kuzey ve Güney olarak iki ayrı yönetim halinde olan Yemen'i 22 Mayıs 1990'de tek devlet çatısı altında birleştirdi.

Ali Abdullah Salih, Yemen'de 1999 yılında yapılan doğrudan seçimlerde ülkenin ilk seçilmiş devlet başkanı oldu. "Arap Baharı" ile başlayan toplumsal hareketlilik sonucu 25 Şubat 2012'de görevinden istifa eden Salih, 2014'te uluslararası kabul görmüş meşru hükümete karşı İran yanlısı Husilerle iş birliği yaptı ancak bir süredir devam eden anlaşmazlık geçen cumartesi günü şiddetli çatışmalara dönüştü.

