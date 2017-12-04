Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih'in öldürülmesi

05.12.2017 02:50:31

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in başkenti Sana'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı vurduğu bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait uçaklar, Sana'nın Et-Tahrir Mahallesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da aralarında olduğu Husilere ait mevzilere yoğun hava saldırıları düzenledi.

Tanıklar, koalisyon güçlerinin ilk kez bombaladığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na 8 hava saldırısı gerçekleştirildiğini, şiddetli saldırılar nedeniyle çevre iş yerlerinde ağır hasar meydana geldiğini ifade etti.

Koalisyon güçlerinin ayrıca Sana'nın güneyindeki Es-Sebin bölgesindeki Cumhurbaşkanlığı Konutu'na 6 kez, başkentin merkezindeki Polis Koleji ve Polis Memurları Kulübüne de iki kez hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

- Husiler çatışmaların merkezi El-Hayyu Es-Siyasi'yi ele geçirdi

Bu arada Husilerin, eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı güçlerle çatıştığı başkentin güneyindeki El-Hayyu Es-Siyasi'de kontrolü tamamen ele geçirdiği bildirildi.

Görgü tanıkları, eski Cumhurbaşkanı Salih'in öldürüldüğünün doğrulanmasının ardından Husilerin El-Hayyu es-Siyasi'de kontrolü ele geçirdiğini ve bölgedeki çatışmaların durduğunu ifade etti.

Tanıklar, El-Hayyu Es-Siyasi'deki cadde ve sokak girişlerine zırhlı araç ve tankların konuşlandırıldığını belirtti.

Salih yanlısı güçlerden askeri bir yetkili de Salih'in yeğeni Tuğgeneral Tarık Muhammed Abdullah Salih'den henüz haber alınamadığını ifade etti.

- Salih 30'dan fazla kurşunla öldürüldü

Öte yandan bazı aktivisitler, Salih'in konvoyunu memleketi Sanhan'a giderken durduran Husi milislerin, eski Cumhurbaşkanı Salih'e 30'dan fazla kurşun sıkarak öldürdüğünü duyurdu.

Salih'in başkanı olduğu Genel Halk Kongresinden üst düzey bir yetkili, eski Cumhurbaşkanı Salih'in dün Husiler tarafından öldürüldüğünü doğrulamıştı.

Sabahın erken saatlerinde Salih'in evine giren Husiler, içerideki tüm silahları çıkardıktan sonra eve yerleştirdikleri patlayıcıları infilak ettirmişti.

Husilerin, daha sonra Salih'in konvoyunu Sana'nın 40 kilometre güneyinde memleketi Sanhan'a giderken durdurdukları ve Salih'i bilinmeyen bir yere götürmelerinin ardından başından vurarak öldürdükleri kaydedilmişti.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Taraflar arasındaki çatışmalar cumartesi sabahı Sana'da yeniden alevlenmişti.